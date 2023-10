Shalom und Olé beim Tasting im Amigo Cohen

Berlin. Als das Amigo Cohen in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs im Hotel Romy der Amano Gruppe aufmachte, schwankten manche Kritiker zwischen Skepsis und Begeisterung. Die Küche: eine Fusion aus Mexiko und Israel. Das sollte funktionieren? Küchenchef Shimon Peretz hat bewiesen, dass die Mischung sehr gut funktioniert. Dazu kommen sensationelle Cocktails, und so lädt im Oktober das Team des Amigo Cohen nun zum Morgenpost-Tasting.

Los geht es mit einem Negroni, allerdings natürlich keinem, wie ihn Graf Negroni im Kopf hatte, als er den Drink erfand. Schließlich sollen die Drinks der neuen Herbst-/Winterkarte die Gewürze der Fusionküche von Peretz widerspiegeln, wie Henry Agadschanjan, der Restaurantdirektor, erklärt. Der Sinn: Wer sich nach dem Dinner an die Bar begibt, soll eine Verlängerung der zuvor genossenen Gewürze in den Drinks erleben.

Xango Negroni mit Crispy Taco, Falafel, Israelischem Salat und Tahini.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Der Xango Negroni vereint einen Gin, in dem Kakaobohne und Tonkabohne eingelegt werden, klassischer Campari und Antica Formula Vermouth, in dem wiederum eingelegte Birne, nun ja, eingelegt wird. Und dieses Gemisch kommt wiederum in Whisky Barrels für die holzige Note. Die ist auch beim ersten Schluck mehre als deutlich zu spüren, dazu kommt die Bitterkeit des Campari und eine Umdrehungszahl im oberen grünen Bereich des Messgeräts. Ein strammer Augenöffner, der jegliche Lethargie verschwinden lässt und volle Aufmerksamkeit fordert. Neben Kakao spielt auch noch etwas Kirsche mit, das ist eigenwillig aber auch sehr gut.

Peretz hat als Begleitung knusprige Tacos gewählt, in denen Falafel mit israelischem Salat und Tahini kommen. Die sind rauchig, würzig, mit der typisch orientalischen Note und frischen Akzenten sowie Mais in der Hintterhand. Dazu kommen eine dezente Schärfe und noch einmal knackige frische Auflockerung durch den Salat. Der Negroni beugt sich nun etwas den Gewürzen, wird weicher, mit ausgeprägten Maraschino-Kirschen. Der Drink macht mit jedem Schluck mehr Spaß, gefährlich viel Spaß sogar.

Zwei Salze beim Five Juanitas im Amigo Cohen

Five Juanitas mit Tartare de Mar, Maisblätter, Geräucherte Crème Fraîche, Chili-Öl, Maisvariationen

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Komplex geht es weiter. Beim Five Juanitas wurden zwei Salze eingesetzt, zum einen ein Tajine Salz, das mit Grapefruit verfeinert wurde, am Rand und ein Hibiskussalz in der Mitte des Drinks. Der Ojo de Dios Mezcal, die Basis, wurde ebenfalls mit Hibiskus verfeinert, dazu kommen Pink-Grapefruit-Püree, Limette, Zucker, Serrano Chili. Das Salz ist hier das Highlight, die unterschiedlichen Aromen machen sofort Lust auf mehr. Der Drink punkte mit rauchigen, süßen aber säuerlichen Noten, dazu etwas Frucht, das ist täuschend leicht und erfrischend. die Grapefruit gibt noch einen kick hinein. Peretz kombiniert dieses Wow-Erlebnis mit einem Tartare de Mar, Maisblättern, geräucherter Cème Fraîche, Chili-Öl und Maisvariationen. Leichte Schärfe, Säure und Frische kommen hier zum Tragen, der Mais bringt Süße. Dazu bleibt der Drink standhaft und verliert nichts von seiner Komplexität, wogegen das Gericht dazu etwas süßer wird. Das ist in der Kombination eine absolut runde Sache und richtig gut.

Geisha Tini mit Shrimps, Aguachile-Sauce, Eingelegte Rote Zwieebel, Gebrannte Avocado & Frühlingszwiebel.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Geisha Tini heißt der dritte Cocktail und besteht aus Wodka, der japanischen Zitrusfrucht Yuzu, Vanille, Zitronenverbene, Zitronenmelisse und einem Crémant. Die schwarzen Punkte obenauf, die „Stracciatella“ sozusagen, ist schwarze Limette für extra Säure und extra Bitterkeit. Der Duft ist erst einmal zitronig, der Geschmack nur schwer zu beschreiben, mit viel Komplexität, etwas Kakao, Süße, Bitterkeit, dazu das Prickelnde vom Crémant, sehr exotisch das Ganze. Begleitet wird der Drink von Shrimps mit Aguachile-Sauce, eingelegter roter Zwieble, gebrannter Avocado und Frühlingszwiebel. Die Garnele ist stramm rauchig mit viel Barbecue, crunchy und einer sehr gelungenen Mayonnaise darunter, die Schärfe beisteuertr. Der Drink bekommt jetzt mehr Süße, mehr Kakao und verliert das Bittere.

Die Kaninchen des Todes als vierter Drink im Amigo Cohen

Amigo Cohen, Conejos Muerte mit Chili con Carne, Chilaquiles, Totopos, Avocado, Tahina, Koriander.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Todeskarnickel, Conejos Muerte, der Name des vierten Drinks weckt Vorfreude aber auch etwas Besorgnis. Aber keine Sorge, es handelt sich lediglich um Mezcal, Parpika cordial, Limette, Vanille-Zitronenverbene und Rosmarin-Schaum. Und warum heißt der jetzt „Todeskarnickel“? „Probieren Sie ihn“, heißt die Antwort, begleitet von einem sphinxhaften Lächeln. Okaaaay, wir wagen uns ran. Die Paprika wurde gegrillt und bringt auch in diesen Drink viel Rauch hinein, dazu etwas Süße, Zitrone, das ist frisch und geschmacklich reiner Spaß. Allerdings versteckt sich hier auch ordentlich Wumms hinter den lieblichen Aromen. Zwei oder drei davon, und es dürfte für den Abend genug sein. Daher erklärt sich auch der Name.

Peretz sorgt deshalb für eine anständige Grundlage, in dem er Chilaquiles, üblicherweise eine Art Restessessen aus Tortillas vom Vortag, die aufgebacken werden. Der Küchenchef kombiniert das mit Chili con Carne, Totopos, Avocado, Tahina und Koriander. Das Ganze ist mild würzig mit geschmacklicher Tiefe und cremigem Schmelz. Der Mais bringt eine kitzelnde Schärfe. Das mag Chili con Carne sein, aber nicht, wie man es seit vielen Jahren von Partys oder Umzügen im Freundeskreis kennt. Der Drink bekommt mehr Zitrone, behält aber seine Rauchigkeit, eine gute Ergänzung zu der Fleischigkeit des Gangs.

Amigo's Margarita mit Basque Cheese Cake.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Zum Abschluss ein Klassiker: Amigos Margarita. Volcan Tequila Blanco, Chili, Koriander, Limette und die Spezialität des Amigo Cohen, die schon beim letzten Besuch begeistert hatte: Der Mango-Chili-Salzrand ist einfach eine Wucht. Die Chili im Salzrand ist neu und beißt beim ersten Schluck einmal fest zu, ausgeglichen wird das durch den kühlen Drink dahinter, vor allem aber durch das intelligent kombinierte Dessert. Baskischer Käsekuchen mit Tamarindensauce ist gut überlegt, denn die Schärfe von Chili lässt sich nicht durch Getränke bändigen, sondern nur durch Fett, weshalb man zu scharfen Gerichten eher ein Mango-Lassi bestellen sollte, als ein Bier oder einen Wein.

Hier ergibt sich eine kleine Achterbahnfahrt: Der Drink hebt die Schärfe immer wieder steil an, der Käsekuchen holt sie sofort wieder runter. Es ist ein wenig wie das Spiel mit heißem Wachs und Eis… Netterweise hat das Team auch an diejenigen gedacht, denen solche Schärfe zuviel wird: Der Salzrand zieht sich nicht um das ganze Glas, man kann also die Margarita auch trinken, ohne hinterher sofort ausgleichen zu müssen. Dennoch: Echte Abenteurer oder Gauchos versuchen sich daran, es ist in jedem Fall ein Erlebnis – wie das ganze Tasting im Amigo Cohen.

So können Sie das Morgenpost-Tasting im Amigo Cohen reservieren:

Fünf Drinks inkl. Food Pairing gibt es vom 11.10. bis zum 28.10.2023, Mittwoch bis Sonnabend um 18.30 Uhr im Amigo Cohen, Invalidenstraße 53A, 10557 Berlin für 49,90 Euro pro Person. Reservierungen unter Tel. 0152 / 32 18 09 07 oder per E-Mail: reserve@amanogroup.de und nur solange die Plätze reichen.