Bella Italia in der Barrel Weinbar

Im September lädt die Barrel-Weinbar am Petersburger Platz in Friedrichshain zum Morgenpost-Tasting.

Es ist eine kleine Idylle, mitten in Friedrichshain. Parallel zur Petersburger Straße liegt ein Park und dahinter, behütet durch das Grün der Pflanzen erstreckt sich ein ganz eigener Kiez entlang des Petersburger Platzes. Hier residieren einige Restaurants und die Barrel Weinbar von Simone Bartolini, ein Kleinod, das viele Stammkunden anzieht. Draußen stehen Tische und Stühle, drinnen herrscht schummriges Dämmerlicht.

Bartolini stammt aus der Emilia Romagna und naturgemäß liegt sein Augenmerk bei der Weinauswahl für das Morgenpost-Tasting im September auf dieser Region. Es gibt aber auch einen Ausflug nach Deutschland und Portugal.

Reinecker Sekt Rosé, dazu Bruschetta mit Tomatenpesto und Oliventapenade auf hausgebackenem Brot.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Los geht es denn auch mit einem erfrischenden Reinecker Sekt Rosé aus dem Markgräflerland in Baden. Das Weingut ist eine reine Sektkellerei, hier vereinen sich Chardonnay und Pinot Noir zu gleichen Teilen. In der Nase ist er sanft hefig mit etwas Erdbeere und roten Früchten. Die finden sich auch auf der Zunge, dazu Melone. Die Säure ist knackig, aber gut eingebunden mit einem fruchtigen Nachhall nach rotem Apfel.

Dazu gibt es die klassische italienische Vorspeise: Bruschetta, einmal mit Tomatenpesto, einmal mit Oliventapenade, und zwar auf hausgemachtem Brot. Das hat Crunch, die Tapenade punktet mit Salz und Olive, ohne dabei überbordend zu wirken, das Pesto aus getrockneten Tomaten liefert fruchtige Aspekte. Der Sekt kann sich dagegen gut behaupten, zur Tapenade bringt er mehr Süße und Frucht, zur Tomate verliert er die wiederum. Ein spannendes Wechselspiel zum Auftakt.

Blanc de Noir von Seckinger und Gemüse-Couscous nach orientalischer Art.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Weiter geht es mit einem Blanc de Noir von Seckinger aus dem Jahr 2022. „Der ist schon ein bisschen moderner“, sagt Bartolini dazu, „ein bisschen freaky sozusagen“. Davon ist zunächst nichts zu merken, der Wein ist sanft in der Nase, sehr cremig auf der Zunge, mit feiner Säure, etwas Aprikose, die sich dann zu Melone wandelt mit viel Mineralik und einem ellenlangen Nachhall. Begleitet wird der Wein von einem Gemüse-Couscous orientalischer Art aus Aubergine, Zucchini, Paprika und als besonderer Pfiff Cornichons und Silberzwiebeln. Das ist sehr erdig und würzig, mit etwas pikanter Schärfe. Zwiebeln und Cornichons geben Säure und Knusper hinzu, die Aubergine liefert cremige Aspekte, der Cumin ist zwar präsent aber nicht zu vordergründig. Der Wein hebt die Schärfe etwas, wird aber vor allem noch cremiger und sanfter und wirkt vermittelnd zu den kräftigen Aromen.

Albana Vigna Rocca Tre Monti, dazu Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch und Orangensaft.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Als dritten Wein hat Bartolini einen Albana Vigna Rocca Tre Monti 2022 ausgesucht. Das Weingut liegt südlich von Bologna, in der Nähe von Imola, allen Formel-1-Fans wohl ein Begriff. Der Wein wird zehn Tage auf der Maische belassen und wandelt sich so von einem Weißwein zu einem Orange Wein. „Die Albana-Traube funktioniert ein bisschen wie ein Riesling“, erklärt Bartolini, „damit kann man alles machen.“ Der Wein sei eher „semi-orange, nicht so extrem“. Orange Weine waren mal im Trend, aber viele kamen mit der sehr wehrhaften Aromatik nicht klar. Skepsis ist hier jedoch fehl am Platz, der Wein ist tief und komplex in der Nase, man spürt die lange Maischegärung, aber er bietet dann auch viel Honig, Süße, Kräuter und Sonne, tatsächlich mal ein Orange Wein, der Spaß macht.

Dazu gibt es eine Kürbiscremesuppe, der Herbst lässt sich nicht verleugnen, abgestimmt mit Kokosmilch und Orangensaft. Samtige Sahne wird hier begleitet von etwas Süße und viel Würze. Das Kürbiskernöl, das darüber schwimmt, fügt sich gut ein. Der Wein verliert jetzt seinen Orange-Charakter völlig, er wird erfrischend, mit mehr Säure und sehr spannend. Eine echte Empfehlung für einen Wein abseits des Üblichen, der trotzdem für Freude sorgt.

Sangiovese Superiore Ca’ Perdicchi zu klassischer Lasagne.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ein Sangiovese Superiore Ca’ Perdicchi, 2021 bildet den „Hauptgang“. Auch dieser Wein stammt aus der Emilia Romagna, aber aus Colli di Rimini, dem Zuhause von Simone Bartolini. „Das Weingut ist ein paar Kilometer von meinen Eltern entfernt, und wir kenn die Familie schon in der dritten Generation.“ Eigentlich werden die Weine fast ausschließlich in der Region verkauft, doch Bartolini importiert sie direkt. Zuerst ist da viel Pflaume in Nause in Mund, Erde, Sonne, das ist Italien pur, sehr trinkig und erinnert ein wenig an einen Beaujolais, er ist leicht und doch gehaltvoll, mit einem Hauch Kamille.

Dazu ein großer Klassiker der italienischen Küche: Lasagne, ein Gericht, das ursprünglich ebenfalls aus der Emilia Romagna stammt. Die ist eine richtig runde Sache: cremig, schmelzig, tomatig, fleischig, aber nicht zu kernig, mit einem leichten Crunch vom Käse. Das ist nicht kompliziert, sondern beste italienische Landhausküche. „Squisito“, wie der Italiener sagt, „köstlich“. Der Wein bekommt dazu sogar noch mehr Pflaume, jetzt gesellen sich auch etwas Kirsche und Zimt dazu, begleitet von feiner Säure.

Moscatel, begleitet von Schoko-Mousse.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Von Italien geht es zum Abschluss nach Portugal. Bartolini schenkt einen Moscatel de Setubal Bacalhôa, 2019 aus. Der bringt viel Honig und Kirsche mit, der Alkoholgehalt von knapp 18 Prozent macht sich deutlich bemerkbar, er erinnert entfernt an einen Armagnac mit seinen Kaffee--Noten. Dazu kommt eine Schokoladen-Mousse – ganz klassisch, ähnlich wie die Lasagne, ohne Ecken, ohne Kanten, mit viel Schokolade und etwas Chili-Schärfe. Der Wein bringt jetzt Melone und Beeren mit sich, zum Glück auch etwas Säure, dennoch bleibt das ein sehr üppiger Abschluss, dem man gut noch einen Digestif folgen lassen könnte.

So können Sie das Morgenpost-Tasting in der Barrel Weinbar reservieren

Fünf Weine inklusive Food Pairing gibt es vom 7. bis zum 17. September 2023 täglich um 18.30 Uhr in der Barrel Weinbar, Petersburger Platz 1, 10249 Berlin für 49,90 Euro pro Person. Reservierungen per Telefon (ab 16 Uhr) unter 44 67 69 20 oder unter barrel-berlin.de und nur so lange die Plätze reichen