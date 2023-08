Hochgenuss beim Tasting im "Rutz Zollhaus"

Berlin. Es gibt Ecken, da könnte man vergessen, dass man in Berlin ist. So geht es, wenn man zu Fuß zum „Rutz Zollhaus“ in Kreuzberg kommt und das Fachwerkhaus langsam aus dem Grün des Parks auftaucht, wie bei einem Waldspaziergang. Besitzer Anja und Carsten Schmidt, denen in Berlin mehrere Weinläden, das einzige Drei-Sterne-Restaurant der Hauptstadt, das „Rutz“ in Mitte, und das „Schmidt Z & KO“ in Friedenau gehören, haben das Zollhaus von Gastronomie-Urgestein Herbert Beltle übernommen und modernisiert.

Unten herrscht Mitte-Chic, im Obergeschoss, in der geräumigen Scheune, in der auch Hochzeiten, Geburtstage und andere Events gefeiert werden können, urige Gemütlichkeit. Und hier serviert Eventmanagerin Pia Negri fünf ausgewählte Weine zum Morgenpost-Tasting, das Küchenchef Florian Mennicken mit Gerichten aus dem „Zollhaus“ begleitet. Die Karte wurde gemeinsam mit Drei-Sterne-Koch Marco Müller vom „Rutz“ erstellt und bietet „Neue Berliner Esskultur“.

Los geht es mit einem 2022 „Steingewann“ Riesling QbA trocken vom Weingut Hees an der Nahe. Da ist schon mal viel Frucht in der Nase, gelbfleischiges Obst dazu kommt viel Frische im Mund, anständig Säure, wie sich das für einen Riesling gehört, aber schön eingebunden, ohne unangenehm zu werden. Mennicken bringt dazu „Hambels Lewwerworscht“ und hausgebackenes Sauerteigbrot – aus einem Teigansatz, der seit vielen Jahren gehegt und gepflegt wird und „Klaus“ heißt. Die Metzgerei Hambel liegt in Wachenheim in der Pfalz und liefert die Leberwurst, die noch mit Röstzwiebeln garniert wird.

Das Brot ist so knusprig, dass es beim Abbeißen regelrecht kracht, dazu kommt die sehr fein abgestimmte Leberwurst, die sich nicht grobschlächtig geriert, getoppt von Zwiebelaromen. Der Riesling bekommt dazu etwas mehr Säure, die hilft ihm aber auch, seinen Stand zu halten, zudem verbindet er sich perfekt mit den Zwiebelaromen. Ein interessanter Auftakt mit kernigem Gericht und feinem Wein, der aber hinter dem zarten Äußeren durchaus robust ist und Muskeln spielen lässt.

Es folgt ein 2022er „La Java“ Sauvignon Blanc VdF von der Domaine des Grandes Espérances in Frankreich. Ein klassischer Sauvignon von der Loire mit viel Exotik in der Nase, vor allem Maracuja. Auch im Mund erscheint er etwas süß und ist absolut trinkig, ein echter Spaßwein für Leckermäuler.

Dazu kommt Gebackene grüne Erbse und Paprika mit Joghurt und eingelegten Radieschen. „Das ist eines der ersten Gerichte, die wir mit Marco Müller gemeinsam erarbeitet haben“, sagt Mennicken. Da ist ein Knoblauchjoghurt, ein gebratenes Salatherz, ein Leinsamen-Chip und eine Gazpacho. Die Erbse ist als Praline ausgebacken. „Es geht darum, dass wir den Rutz-Charakter und das Deutsch-Regionale mit Kreuzberg verbinden, erklärt der Küchenchef. „Der Grundgedanke ist, quasi durch Kreuzberg zu gehen und das, was man riecht, in ein Gericht zu packen.“ Deshalb ist die Erbse auch mit Cumin, also Kreuzkümmel abgeschmeckt.

Die Praline ist kross mit deutlichem Cumin-Duft und -Geschmack, das changiert zwischen bitter und süß, der Kopfsalat ist knusprig mit feiner Säure, ein schöner komplexer Gang mit cremig-sahingen und orientalischen Anklängen. Der Wein bekommt ebenfalls dazu mehr Säure, bewahrt sich aber blumige Aspekte, tatsächlich kommen hier noch Veilchen und Rosen dazu. Ein faszinierendes Zusammenspiel.

Mit einem Rosé geht es weiter, einem 2022 Rosado Clásico DO von der Bodega Borsao aus Spanien. Der Rosé besteht zu 100 Prozent aus Grenache. In der Nase ist er eher zurückhaltend, auf der Zunge bringt er viel Mineralik mit, das geht sogar in einen etwas steinigen Charakter hinein.

Dazu kommt ein Highlight aus der Küche, eine Gurkenkaltschale mit Rauchfischöl, körnigem Frischkäse, hausgemachten Backerbsen und Senfsaat. Man muss es einfach mal geradeheraus sagen: Das Teil ist der Hammer. Kühl, salzig, mit leichtem Rauch, etwas Fisch, dazu Dill von einem Dillöl, Crunch vom Baguette, dazu die knackigen Senfkörner. Das hat alles, was man haben möchte. Der Rosé wird jetzt viel gefälliger dazu, seidig, mit einer schönen Robe, das ist immer noch sehr komplex aber viel besser zugänglich. Die Kaltschale gewinnt dazu wiederum mehr Süße, der Frischkäse bringt Struktur rein.

Der vierte Wein ist ein Rotwein, ein 2018 „Love“ Spätburgunder und St. Laurent QbA trocken von Peter Siener aus der Pfalz. Der ist sehr volumig in der Nase, da merkt schon beim Schnuppern den Alkohol. Dazu kommt Sauerkirsche. Auch auf der Zunge ist dicht und intensiv, neben der Kirsche kommen jetzt noch Meersalz, Pfeffer, Leder und etwas Tabak hinzu.

Mennicken bringt dazu einen gegrillten Kopfsalat und ausgelassenen Landspeck an einer Honig-Estragon-Vinaigrette. Der ist süß, knackig, der Estragon ist deutlich zu spüren, dazwischen knacken die kleinen Speckwürfel. Auch der Honig ist sehr präsent. Der Wein wird dazu anschmiegsamer, die Sauerkirsche wandelt sich mit dem Honig auf dem Teller zu einer Schattenmorelle um. Zusammen mit dem Alkohol darin hat man den Eindruck eines Kirschlikörs. Auch der Estragon arbeitet sich jetzt nach mal nach vorne. Ein spannendes Zusammenspiel.

Nun der Abschluss, Pia Negri bringt eine 2022er Illmitzer Spätlese vom Weingut Tschida Angerhof in Österreich. Der Wein besteht zu 100 Prozent aus Scheurebe, eine inzwischen eher selten anzutreffende Traubensort, ebenso wie der Gutedel. Dazu kommt ein kleiner Anteil an edelfaulen Beeren, Botrytis genannt. Eine hohe Konzentration des Schimmelpilzes Botrytis cinerea, der sich im Herbst an warmen Tagen ausbildet, führt zu einem Weinfehler mit unangenehmem Geruch und Geschmack, der anfängliche Befall lässt aber die Zuckerkonzentration deutlich ansteigen, weshalb man auch von Edelfäule spricht. Soweit zur Theorie. Hier bringt die Spätlese viel Honig mit, etwas Thymian und allgemein kräuterige Aspekte, die vor allem viel Spaß machen.

Das Dessert heißt Stachelbeerkompott und Dickmilch und vor allem eins: pures Glück in einer Schale. Das Ganze erinnert an einen Stachelbeer-Streuselkuchen, Süße und Säure sind perfekt abgestimmt, die Streusel sind knusprig, das sind wieder einmal Kindheitserinnerungen an unbeschwerte Sommertage. Der Wein wird dazu zitronig und frisch. Eine runde Sache, denn das Dessert ergänzt die fehlende Säure im Wein, ein perfektes Beispiel für ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Gericht und Wein und ein krönender Abschluss.

Fünf Weine inklusive Foodpairing gibt es vom 8. bis 12. August und vom 15. bis 19. August 2023 von 18 bis 19.30 Uhr (der Tisch muss danach nicht verlassen werden) und von 20 bis 21.30 Uhr im „Rutz Zollhaus“, Carl-Herz-Ufer 30, in 10961 Berlin für 49,90 Euro pro Person. Reservierungen unter info@rutz-zollhaus.de oder Tel. 233 27 66 70 und nur so lange die Plätze reichen.