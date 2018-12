Björn Swansons gefüllte Rote Bete

Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen zu. Heute: gefüllte Rote Bete mit Apfel und Borschtsch von Sternekoch Björn Swanson aus dem Restaurant „Golvet“.

Zutaten

4 Mini Rote Beten, 500 Gramm grobes Meersalz

Füllung

4 Holsteiner Cox Orange Äpfel, 1 Liter naturtrüber Apfelsaft, 1 Chili, Stärke, Salz, Zucker, Pfeffer, 10 Milliliter Apfelessig

Nussbutter-Hollandaise

4 Eigelb, 150 Milliliter braune Butter, 150 Milliliter Apfelessig, 50 Milliliter Estragon-Essig, 1 Lorbeerblatt, 5 weiße Pfefferkörner, 30 Gramm Zucker, Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle

Borschtsch

100 Gramm Schalotten-Würfel, 100 Gramm feine Streifen vom geräucherten Bauchspeck, 1 Chili, 200 Milliliter Geflügelfond, 600 Milliliter Rote-Bete-Saft und die Abschnitte von der geschälten Roten Bete, 50 Milliliter Sahne, 50 Milliliter Saure Sahne, 1 Esslöffel Rote Curry-Paste, 250 Gramm Butter

Zubereitung

Die Beten auf ein Backblech legen und mit dem Salz bedecken. Anschließend das Blech in den vorgeheizten Ofen schieben (180 Grad) und eine Stunde backen. Die Beten aus dem Salz buddeln, schälen und mit einem Parisienne-Ausstecher aushöhlen. Für die Füllung die Chili ohne Kerne in feine Streifen schneiden und in den Apfelsaft geben. Den Saft auf 250 Milliliter reduzieren, anschließend leicht mit Stärke binden. Die geschälten Äpfel in kleine Würfel schneiden, dazugeben und abschmecken. Die Eigelbe über einem Wasserbad mit der Reduktion aufschlagen, bis eine schaumige Konsistenz erreicht ist. Die Nussbutter langsam einrühren. Abschmecken und am Herdrand stehen lassen. Die Schalotten mit Speck in Butter braun werden lassen. Die Chili mit Kernen fein schneiden, die Curry-Paste dazugeben und fünf Minuten mitrösten. Die Abschnitte der Roten Beten dazugeben und mit Geflügelfond ablöschen. Wenn der Fond reduziert ist, den Rote-Bete-Saft dazugeben. Für eine Stunde kochen lassen, mixen und abpassieren. Zur Suppe die Sahne hinzugeben und auf 400 Milliliter reduzieren. Vor dem Servieren die Saure Sahne hineinmixen.

