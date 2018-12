Eberhard Langes Terrine von der Geflügelleber

Hugos Chefkoch Eberhard Lange am 28.11.2018 in Berlin Sonntagsrezept Hugos Geflügelleber Terrinr, gedörte Aprikosen, Brioche, Feldsalat

Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen zu. Heute: Geflügelleber-Terrine, gedörrte Aprikosen, Brioche und Feldsalat von Eberhard Lange aus dem „Hugos“.

Zutaten für vier Personen

250 Gramm frische Geflügelleber, 250 Gramm Butter, 1 Eigelb, 1 Esslöffel roter Portwein, 1 Teelöffel Cognac, 250 Milliliter Aprikosensaft, 100 Gramm getrocknete Aprikosen, 1 unbehandelte Zitrone, 50 Milliliter Milch, 50 Gramm Mehl, 25 Gramm Hefe, 60 Gramm Eigelb, 20 Gramm Zucker, 1 Prise Salz, 60 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Mehl, 100 Gramm Feldsalat, 1 Esslöffel Walnussöl, 1 Esslöffel Himbeeressig, 1 Schalotte, 8 Himbeeren, 1 Teelöffel Akazienhonig, Koriandersaat, Sternanis, Vanille, frischer Rosmarin, frischer Thymian, Meersalz, schwarzer Pfeffer.

Zubereitung

Eberhard Lange ist Chefkoch im „Hugos“ im Hotel „Intercontinental“.

Foto: Maurizio Gambarini

Wir beginnen mit der Geflügelleber. Sie sollte einen Tag vorher mit dem Portwein, Rosmarin und Thymian mariniert werden. Man kann die Leber so verwenden, wie sie aus der Verpackung kommt.

Nachdem die Leber einen Tag im Kühlschrank verbrachte, kommt sie nun ohne den Rosmarin und Thymian in einen Mixer. Unter Zugabe von Salz, Cognac und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer wird alles sehr fein gemixt. Durch das schnelle Pürieren wird die Leber etwas warm. Das ist gut so und gewollt. Sie sollte jetzt handwarm sein.

Nun geben wir das Eigelb und nach und nach die Butter in den langsam laufenden Mixer. Die Butter muss flüssig sein, um eine schöne homogene Masse zu erhalten. Wenn wir eine Masse haben, in der keine Butterflocken zusehen sind, ist alles gut und wir können die Leber durch ein feines Sieb in eine Plastikdose geben.

Bei etwa 60°C im Wasserbad im Backofen sollte sie eine Stunde garen. Die Terrine ist nun fest und kann im Kühlschrank abkühlen.

Den Aprikosensaft mit Koriandersaat, Sternanis und Vanille aufkochen und 10 Minuten langsam köcheln lassen. Der aromatisierte Saft wird nun kochend durch ein Sieb zu den vorher gewürfelten Aprikosen gegeben. Nach etwa zwei Stunden haben die Aprikosen den Saft aufgesogen und wir haben ein schönes Chutney, das mit Zitronenschale und Zitronensaft nochmals abgeschmeckt wird.

Für den Brioche wird die kleinere Menge Mehl, lauwarme Milch und die Hefe zu einem Vorteig vermengt. Nach einer Stunde gibt man das Eigelb, den Zucker, Salz, weiche Butter und das restliche Mehl hinzu und formt einen schönen Teig. Dieser kommt in mehrere Muffinformen, sollte noch mal 15 Minuten gehen, um dann für ca. 15 Minuten gebacken zu werden. Da wir ein schönen goldgelben Brioche erhalten wollen, wird er vor dem Backen mit etwas verquirltem Eigelb bepinselt.

Aus feinsten Schalottenwürfeln, die sehr sachte in dem Walnussöl angeschwitzt werden, wird unter Zugabe von Himbeeressig, Honig und Himbeeren das Dressing für den Feldsalat zubereitet.

Man kann alles ein bis zwei Tage vorher vorbereiten. Nur der Brioche sollte am Tag des Servierens erwärmt werden.