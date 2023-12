Der einstige Sternekoch Markus Semmler empfiehlt sein Rezept für leckeren Karpfen mit Petersilienwurzel und Meerrettich.

Karpfen gehört zu den klassischen Silvestergerichten. Der ehemalige Sternekoch Markus Semmler vom Cateringg-Service Kochkunst & Ereignisse empfiehlt ihn gebacken mit Petersilienwurzeln und geriebenem Meerrettich.

Zutaten für 4 Personen:

• 840 Gramm Karpfenfilet

• 500 Gramm Petersilienwurzeln

• 2 Schalotten

• 2 Teelöffel Sojasauce

• ca. 5 Gramm geriebener Meerrettich (je nach Schärfe)

• 1 frische Ingwerscheibe

• 1 Esslöffel süße Sojasauce

• 2 Esslöffel Sojasauce

• 4 Tropfen Fischsauce

• 100 Milliliter Sahne

• 60 Gramm Butter

• 1 Packung Panko

• 2 Esslöffel Olivenöl

• 1 Zitrone

Meersalz aus der Mühle

Zubereitung:

Petersilienwurzeln schälen. Vier schöne Exemplare aussuchen und vierteln. Den Rest in feine Scheiben schneiden und mit Schalottenwürfeln in Olivenöl anschwitzen, mit etwas Mineralwasser bedecken und im geschlossenen Gefäß gar ziehen. Wenn die Petersilienwurzeln weich sind, Deckel abnehmen und trocken schwitzen. Sahne hinzugeben, reduzieren und fein pürieren. Mit Salz abschmecken.

Genießen in Berlin - die besten Restaurants, die neusten Trends:

Die geviertelten Petersilienwurzeln mit Mineralwasser bedecken, Ingwer, Soja und Fischsauce zugeben und weich kochen. Petersilienwurzel und Ingwerscheibe herausnehmen, Flüssigkeit reduzieren, Butter und Meerrettich einmontieren.

Die in Zitrone und Meersalz marinierten Karpfenfilets mehlieren, dann in Ei baden und in Panko panieren. In Olivenöl nussbraun ausbacken, kurz vorm Ende noch etwas Butter zugeben.

Mit dem Löffel eine Nocke Petersilienwurzelcreme auf den Teller ziehen, die geviertelten Wurzeln ansetzen und mit Sauce nappieren, Fischfilet als letztes dazugeben und eine Nocke Meerrettich obenauf.