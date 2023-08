Unwiderstehlich: Tatarstulle mit Pfifferlingen aus dem „The Cord“

Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jede Woche bereitet ein Spitzenkoch ein Gericht zu. Heute: Tatar-Stulle mit Roggenbrot und Pfifferlingen von Florian Peters und Thomas Kammeier vom „The Cord“ auf dem Euref-Campus.

Zutaten (für 4 Personen):

Tatar: 600 Gramm Rinderfilet-Mittelstück, geputzt, schwarzer Pfeffer, Meersalz, je 20 Gramm Cornichons, Schalotten (grob geschnitten), Kapern, grüne Oliven ohne Stein, Bautzner Senf, 10 Gramm Sardellen, 200 Gramm Ketchup, 4 Gramm Salz, je 1 Prise Paprika edelsüß, Cayenne-Pfeffer, 40 ml Traubenkernöl. Brot & Pfifferlinge: 0,25 Roggenbrot, in dicke Scheiben geschnitten, geklärte Butter, Meersalz, 250 Gr. Pfifferlinge, 2 EL fein gewürfelte Schalotten, 50 ml Madeira, 2 EL Butter, Rapsöl, Salz, Pfeffer, 6 Zweige jap. Petersilie oder feien Blatt-Petersilie.

Zubereitung: Filet in sehr feine Würfel schneiden, auf Küchenkrepp abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Cornichons, Kapern, Schalotten, Oliven und Sardellen in der Küchenmaschine fein mixen und mit allen anderen Zutaten für das Tatar verrühren. Tatar nach Belieben mit der Sauce marinieren und mit schwarzem Pfeffer sowie Meersalz abschmecken.

Roggenbrot in einer Pfanne in der geklärten Butter goldbraun ausbacken, abtropfen, salzen.

Geputzte Pfifferlinge in einer Schüssel waschen, bis am Boden kein Sand mehr zu sehen ist, auf Küchenpapier trocken tupfen. In einer heißen Pfanne mit etwas Rapsöl scharf anbraten, salzen, pfeffern, Butter und Schalotten zugeben, mit Madeira ablöschen, durchschwenken, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Petersilie zupfen, in Eiswasser 10 Minuten auffrischen, abtropfen. Roggenbrot großzügig mit dem Tatar zu üppigen Stullen bedecken, die Pfifferlinge und die japanische Petersilie adrett dazu gesellen und genießen.