Eiskalter Genuss: Geeiste Kartoffel-Lauch-Suppe aus dem "The Cord"

Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zu. Heute: Geeiste Vichyssoise, breite Bohnen, gebratenes Oliven-Ciabatta, marinierte Wildkräuter von Florian Peters, Küchenchef im „The Cord“ und Thomas Kammeier, Kulinarischer Direktor auf dem Euref-Campus.

Zutaten (für für 4 Personen):

Vichyssoise, Ciabatta: 300 Gramm mehligkochende Kartoffeln (geschält, grob geschnitten), 300 Gramm Porree (gewaschen, grob geschnitten), 100 Gramm Schalotten (grob geschnitten), 50 Gramm Butter (gewürfelt), 500 bis 600 ml Gemüsebrühe, 250 ml Sahne, Salz, weißer Pfeffer, Apfelessig, 0,5 Oliven-Ciabatte in Scheiben, geklärte Butter, Meersalz.

Breite Bohnen, Zitronen-Wildkräuter-Vinaigrette: 250 Gramm Breite Bohnen , 100 Gramm gemischte Wildkräuter, Meersalz, 1 TL Zitronensaft, 1 EL Weißweinessig, 1,5 TL Passionsfruchtessig, 1 Msp. Senf, 1 Msp. Kurkuma, 1,5 EL Honig, 2 EL Traubenkernöl, Salz, weißer Pfeffer.

Zubereitung:

Porree und Schalotten in Butter bei kleiner Flamme 10 Minuten glasig schwitzen, Kartoffeln zugeben, salzen, mit Gemüsebrühe auffüllen und bei kleiner Flamme ca. 30 Minuten weichkochen, 5 Minuten vor Ende der Kochzeit Sahne zugeben, alles fein mixen, durch ein Haarsieb passieren, mit Apfelessig, Salz und Pfeffer abschmecken und mindestens 12 Stunden kaltstellen, abschließend Konsistenz prüfen und abschmecken.

Ciabatta-Scheiben in der Butter goldbraun ausbacken, auf Küchen-Papier abtropfen und mit Meersalz würzen. Die breiten Bohnen waschen, Enden abtrennen, in kochendem Salz-Wasser 30-45 Sekunden blanchieren, in Eiswasser abschrecken, trocken tupfen, in mundgerechte Stücken schneiden und beiseitestellen. Zitronensaft, Weißweinessig, Passionsfruchtessig, Senf, Kurkuma, Honig und Traubenkernöl fein zu einem homogenen Dressing verrühren und mit Salz und weißem gemahlenen Pfeffer abschmecken.

Florian Peters (links), Küchenchef im "The Cord", und Thomas Kammeier, Gastronomischer Leiter auf dem Euref-Campus.

Foto: The Cord

Anrichten:

Die geeiste Vichyssoise mittig auf den Tellern anrichten, die Wildkräuter und die breiten Bohnen zusammen mit der Zitronen-Vinaigrette und einer Prise Meersalz marinieren und in die Vichyssoise setzen und abschließend das gebratene Oliven-Ciabatta adrett dazugesellen.