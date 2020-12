Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zu. Heute: Paprika mit Ziegenkäseschaum von Michéle Müller, Küchenchefin des "Quarré" im "Adlon Kempinski".

Zutaten für 2 Personen:

3 Mini-Paprika, 3 Schalotten, 3 Kirschtomaten 6 Fingermöhren, 6 Brokkoliröschen, 6 Zucchinischeiben, 6 Blüten, 6 Stangen Thaispargel. Ziegenkäse-Soße: 150 Milliliter Gemüsefond, 25 Milliliter Apfelsaft, 5 Gramm Ziegenfrischkäse, vorzugsweise„Soignon“, 0,5 Teelöffel Lavendelblüten, 1 Thymian-Zweig gehackt, 0,5 Esslöffel Honig, Salz und Pfeffer zum Abschmecken, Speisestärke nach Bedarf. Perlgraupen-Risotto mit Blattspinat: 50 Gramm Perlgraupen, 1 kleine fein gewürfelte Zwiebel, 20 Milliliter Weißwein, 225 Milliliter Gemüsefond, Olivenöl, geriebener Parmesan, Butter, 1 Nelke, 1 kleines Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer zum Abschmecken, 50 Gramm fein geschnittener Blattspinat

Zubereitung:

Soße: Den Gemüsefond mit Apfelsaft aufkochen, ein Gewürzsäckchen mit dem Thymian und Lavendel binden, einlegen und 10 Minuten ziehen lassen, dann entfernen. Honig dazu geben und Ziegenfrischkäse einmixen, abschmecken und mit etwas Speisestärke leicht abbinden. Risotto: Graupen spülen, bis das Wasser klar bleibt. Olivenöl erhitzen, Zwiebel anschwitzen. Graupen dazu geben und mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen, dann Gemüsefond, Lorbeer und Nelke zufügen und unter Rühren gar kochen. Zum Schluss kalte Butter und Parmesan unterrühren, bis alles cremig ist, Nelke und Lorbeerblatt entfernen und Blattspinat einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Paprika: Paprika halbieren und entkernen. Mit dem warmen Graupen-Risotto füllen und im Ofen 5-7 Minuten bei 180 Grad garen. Schalotten schälen und halbieren, Schnittseite in trockener Pfanne dunkel rösten. Mit Salz und Pfeffer würzen und im Ofen etwa 5 Minuten fertig garen. Man kann die Schalotten auch gleichzeitig mit der Paprika in den Ofen tun. Am besten die Kirschtomaten auch im Ofen garen; diese benötigen aber maximal nur 5 Minuten, die Haut ganz leicht einschneiden. So löst sie sich besser. Die Tomaten sollten nicht zu weich werden. Brokkoli in Röschen schneiden, Fingermöhren schälen, Zucchini in dünne Scheibe schneiden. Das Gemüse in Salzwasser kochen, falls Sie es nicht gleich weiter verwenden im salzigen Eiswasser runterkühlen. Nach dem Garen das Gemüse und die Tomaten in ein wenig Butter schwenken, dann bekommt es einen schönen Glanz und Salz und Pfeffer haften besser.

Zum Schluss alles auf dem Teller anrichten, die Sauce noch mal aufschäumen und mit Blumen ausdekorieren.