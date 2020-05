Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Rezept zu. Heute: Gebratener Kabeljau von Thomas Kammeier vom Euref-Campus.

Zutaten:

Kabeljau: 800 Gramm Kabeljau-Loin, 25 Gramm Bio Kokosfett kaltgepresst, 50 Gramm Mehl, Salz, Piment d´Espelette. Gemüse: 2 Stängel Zitronengras, 80 Gramm frischer Ingwer, 25 Gramm junger Knoblauch, 1 Thai-Chili, 1 mittelgroße Zwiebel, 4 Frühlingszwiebeln, 30 Milliliter Sojasauce, 1 kleiner Bund Koriander, 1 Limette, 3 Esslöffel Sesamöl, Meersalz. Reis: 1 Tasse Jasmin Reis, 2,5 Tassen Wasser, Salz.

Zubereitung:

Das Kabeljau-Loin von der Haut nehmen kurz unter kaltem Wasser abspülen und auf Küchenpapier trocken legen. Den Kabeljau in vier gleichmäßig große Stücke portionieren. Aus Salz und Piment d´Espelette eine Würzmischung herstellen, diese sollte hell rosa sein. Den Kabeljau damit von beiden Seiten würzen, von einer Seite mehlieren und in dem Kokosfett nur auf einer Seite bei mittlerer Hitze anbraten. Der Fisch sollte von der Oberseite noch glasig sein. Nach dem Braten den Fisch auf einer Porzellanplatte mit der angebratenen Seite bei 70 Grad in den Backofen geben.

Sämtliches Gemüse sollte vorbereitet sein. Das Zitronengras vom Wurzelende so abscheiden das ca. 6 Zentimeter verbleiben. Davon dann die ersten 2 Schichten ablösen so dass das weiche innere zu sehen ist. Dieses dann in ganz feine Stücke schneiden und beiseite stellen.

Thomas Kammeier ist Gastronomischer Leiter auf dem Euref-Campus.

Foto: Maurizio Gambarini

Den oberen Teil des Zitronengrases in 3 Zentimeter lange Stücke schneiden und mit dem Sesamöl in die bereits genutzte Fischpfanne bei mittlerer Hitze geben. Den jungen Knoblauch zupfen und halbieren. Die Zwiebel schälen und in feine Halbmonde schneiden. Den Ingwer schälen und in feine Streifen schneiden. Den Frühlingslauch waschen, putzen und schräg in 3 Zentimeter lange Stücke schneiden. Den Koriander zupfen und in feine Streifen schneiden, die Stiele in feine Stücke schneiden. Die Chilischote halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden.

Knoblauch, Zwiebel, Frühlingslauch und Ingwer zu dem Zitronengras geben und anbraten. Die Chilistreifen mit zu dem Gemüse in die Pfanne geben. Das Gemüse sollte leicht braun angeröstet werden, danach mit etwas Sojasauce ablöschen. Mit Limettenabrieb und Saft abschmecken. Die Korianderstiele hinzugeben und das Gemüse über die Kabeljauportionen verteilen. Zum Schluss mit etwas Meersalz würzen und den fein geschnittenen Koriander über die Kabeljauportionen streuen.

Den Jasmin Reis unter kaltem Wasser abspülen, danach in einen Topf geben. Mit dem Wasser auffüllen und leicht salzen. Den Reis kurz aufkochen lassen, die Platte auf 1 stellen und bei geschlossenem Deckel ziehen lassen, bis er gar ist.