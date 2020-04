Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Rezept zum Nachkochen zu. Heute: Saibling mit Kohlrabi und Dill von Silvio Pfeufer aus dem Restaurant „einsunternull“.

Zutaten für zehn Portionen

2 Saiblinge, 6 Kohlrabi, 5 Radieschen, 3 Bund Dill, 1 Bio-Zitrone, Weißbrot, 300 Milliliter Gemüsefond, Olivenöl, englisches Senfpulver, 2 Teelöffel grober Senf, Noilly Prat, Weißwein, Champagneressig, saure Sahne, Salz, Pfeffer, Butter, 100 Milliliter Pflanzenöl

Zubereitung

Silvio Pfeufer (Küchenchef) und Ivo Ebert (Inhaber) aus dem Restaurant "einsunternull"

Foto: Anne Smith Photography

Die Fische filetieren und Gräten ziehen. Zehn Stücke portionieren, Abschnitte und Enden Richtung Flosse zu Würfeln schneiden, die Stücke kaltstellen. Das Tatar mit Senfpulver, Senf, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Saft abschmecken. Mit zwei Löffeln zu zehn Nocken formen. Ebenfalls kaltstellen. Kohlrabi schälen und fünf davon würfeln. In salzigem Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken. Auf Küchenpapier trocken tupfen.

Den anderen Kohlrabi in Stücke schneiden und mit den Abschnitten in flüssiger Butter andünsten und salzen bis der Kohlrabi Wasser lässt. Mit Noilly Prat und Weißwein ablöschen und reduzieren. Dann mit Gemüsefond auffüllen und weichkochen. Mixen, mit saurer Sahne, Senf, Salz, Pfeffer und Champagneressig abschmecken und durch ein Sieb passieren.

Das Weißbrot in sehr dünne Scheiben schneiden, rund ausstechen und im Ofen zwischen zwei Backmatten bei 180 Grad circa sechs Minuten goldgelb backen. Den Dill hacken, mit dem Öl mixen und in einem Topf auf 60 Grad erwärmen. Ebenfalls durch ein Sieb passieren. Die portionierten Fische auf der Hautseite braten. Zum Anrichten die Kohlrabiwürfel in etwas Soße warm rühren und in die Tellermitte geben. Den Fisch darauf setzen, darauf den Brotchip mit einer Nocke Tatar geben. Die Soße erwärmen, mit dem Öl verrühren und um den Fisch geben.