Der Frühling macht Anfang der kommenden Woche nur eine kurze Pause, die warmen Temperaturen sind schnell zurück. Damit Sie nach Ostern weiter genießen können, haben drei Berliner Spitzenköche ein Frühlingsmenü zum Nachkochen für Sie zusammengestellt.

Pochiertes Ei auf Baby-Blattspinat mit Trüffel-Béchamel von Vincent Garcia, Inhaber und Küchenchef im „Pastis“.

Zutaten für vier Personen

5 Eier

250 Milliliter Milch

15 Gramm Butter

15 Gramm Mehl

Salz

Pfeffer

Muskat

60 Gramm Beaufort-Käse (oder Comté oder Parmesan)

200 Gramm Baby-Blattspinat

1 Knoblauchzehe

1 Schalotte

Sommertrüffel oder Trüffelöl

Weißweinessig

Zubereitung

Béchamel

Pochiertes Ei auf gebratenem Blattspinat mit Trüffel-Béchamel von Vincent Garcia.

Foto: Vincent Garcia

Die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl anrühren und etwas Farbe annehmen lassen. Die kalte Milch hinzufügen und auf kleiner Hitze langsam köcheln, bis die Soße dickflüssig wird. Dabei fünf bis acht Minuten mit dem Schneebesen rühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und ein bis zwei Tropfen Trüffelöl abschmecken. Von der Hitze nehmen, den geriebenen Käse und ein Eigelb in die Soße rühren, was eine Sauce Mornay ergibt. Nicht mehr kochen lassen.

Spinat

Knoblauchzehe und Schalotte fein würfeln und in Butter schwenken. Salzen und pfeffern, dann erst den Spinat hineingeben. Etwa eine Minute auf der Hitze lassen, dann herunternehmen.

Pochierte Eier

In einem Topf Wasser aufkochen, einen Spritzer Weißweinessig und etwas Salz hinzufügen. Dann die Hitze herunterdrehen, bis das Wasser gerade nicht mehr kocht. Zwei Eier in je eine eigene Schüssel aufschlagen, das Wasser mit einem Schneebesen quirlen, bis ein Strudel entsteht und das Ei vorsichtig hineingleiten lassen. Mit dem zweiten Ei ebenso verfahren. Zwei Minuten und 20 Sekunden ziehen lassen. Eier herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Auf einem Teller den Blattspinat anrichten, darauf das Ei geben und mit der Soße nappieren. Dazu gerne eine Scheibe gerösteter Chorizo (Paprikawurst) reichen. Falls Trüffel vorhanden, etwas Trüffel darüber hobeln und servieren.

Lammfilet mit Spargel, Spinat und Bärlauch von Vicenzo Broszio, Küchenchef im „theNOname“

Zutaten für eine Portion

1 Lammfilet, 1 kleine Schalotte, 2 Stangen Spargel, 5 Blätter Bärlauch, 50 Gramm Blattspinat, 70 Milliliter Wasser, 10 Milliliter Weißweinessig, 20 Milliliter Weißwein, 130 Gramm Butter in Würfeln, 30 Gramm Paniermehl, Öl, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Butter zum Braten

Zubereitung

Lammfilet mit Spargel, Spinat und Bärlauch von Vicenzo Broszio, Küchenchef im „theNOname“

Foto: theNOname

Spargel schälen und in zehn Millimeter breite Stücke schneiden. Eine beschichtete Pfanne mit wenig Öl stark erhitzen und dem Spargel massig Farbe geben. Beiseite stellen. Mit ein wenig Butter und gehacktem Rosmarin das Paniermehl rösten und beiseite stellen. Die Schalotte in feine Würfel schneiden und mit wenig Öl anschwitzen. Anschließend Wasser, Essig und Weißwein vermengen und die Zwiebel damit ablöschen. Nun mit wenig Hitze die gewürfelte Butter mit einem Schneebesen unter ständigem Rühren einarbeiten. Den Spargel und Bärlauch (der Breite nach in 30 Millimeter große Streifen geschnitten) zufügen und zum Schluss leicht köcheln lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht, hierbei immer weiterrühren. Jetzt den Spinat beifügen, kurz heiß rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Lammfilet in der Pfanne kurz anbraten und geschnitten auf den Spinat setzen, der zuvor mit dem Paniermehl bestreut wurde.

Passionsfrucht-Mango-Tartelettes von Giuliano Dellamaria, Chef-Patissier im „Regent Berlin“

Zutaten für zehn Stück

Für den Teig

240 Gramm Butter(weich), 180 Gramm Puderzucker, 1 Ei, 400 Gramm Mehl, 50 Gramm Stärke, Priese Salz, 0,5 Vanillestange, Zesten von einer Bio Zitrone

Für die Füllung

100 Milliliter Passionsfruchtsaft, 100 Gramm Mangopüree, 2 Eigelb, 1 Ei, 70 Gramm Zucker, 70 Gramm Butter, 1 Blatt Gelatine

Für die Baiser-Haube

50 Gramm Eiweiß, 100 Gramm Zucker

Zubereitung Teig

Erster Schritt: die Tarteletts

Foto: Regent Berlin

Butter, Puderzucker und Ei mit Hilfe Schneebesenaufsatz verrühren. Mehl, Stärke und Salz mischen. Zum Knethakenaufsatz wechseln und die Mehl-Stärke-Zucker-Mischung löffelweise dazugeben. Das Vanillemark und die Zitronenzesten hinzu geben und weiter kneten. Teig in Folie einschlagen und für mindestens vier Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Teig dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 0,5 Zentimeter ausrollen. Für die Tarteform entsprechende Kreise ausstechen und in die gefettete Form drücken. Bei 165 Grad goldbraun backen. Erkalten lassen.

Zubereitung Füllung

Zweiter Schritt: Die Füllung

Foto: Regent Berlin

Passionsfruchtsaft und Mangopüree mit Ei, Eigelb und Zucker in einem Topf unter ständigem Rühren zum Kochen bringen, dann etwas abkühlen lassen. Mit Stabmixer Butter und die in Eiswasser eingeweichte und ausgedrückte Gelatine in die noch warme Masse emulgieren und die Tarte füllen.

Zubereitung Baiser

Beide Zutaten gut verrühren. In der Mikrowelle in Abständen von 10 bis 20 Sekunden erwärmen. Dazwischen umrühren, bis die Masse etwa 54 Grad erreicht. Die Masse aufschlagen bis sie kalt ist. Mit einem Spritzbeutel auf die Tarte geben. Zum Schluss mit einem Gasbrenner die Außenhaut des Baisers karamellisieren.