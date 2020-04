Beelitzer Spargel von Thomas Kammeier

Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen zu. Heute: Beelitzer Spargel mit Sauce Maltaise, Orangenfilets und Pinienkernen von Thomas Kammeier, gastronomische Leiter auf dem Euref-Campus.

Zutaten für vier Portionen

16 Stangen Beelitzer Spargel, 4 unbehandelte Orangen, 50 Gramm Pinienkerne, 50 Gramm Vogelmiere, Salz, Zucker, Olivenöl, Orangensaft, 2 Schalotten, etwas Öl, 100 Milliliter trockener Riesling, 80 Milliliter Spargelwasser, 80 Milliliter Orangensaft, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, 1 Lorbeerblatt, 2 Eigelb, 200 Gramm Butter, Salz, Piment d’espelette, Zitronensaft, Orangenabrieb, Estragon, etwas Semmelbrösel

Zubereitung

Den Spargel schälen und das untere Stück abbrechen, in wenig gesalzenem und gezuckertem Wasser den kurz aufkochen und ziehen lassen, den Spargel entnehmen, wenn er noch al dente ist und auskühlen lassen. 80 Milliliter Spargelwasser bereitstellen. Die Orangen gut abwaschen und von einer Orange den Abrieb beiseite stellen. Die Orangen dann schälen und filetieren und die Filets beiseitestellen. Das verbleibende Innere der Orange ausdrücken, durch ein Sieb geben und den Saft bereitstellen. Die Pinienkerne in einer Pfanne langsam goldbraun rösten und bereitstellen. Die Vogelmiere gründlich waschen und trocken legen.

Es muss nicht immer Sauce Hollandaise sein

Die Butter in einem Topf aufsetzen und langsam unter beständigem Rühren klären. Sie sollte leichte Farbe nehmen, so dass ein nussiger Geschmack entsteht. Auch die dabei entstehende goldbraune Molke darin belassen und abkühlen lassen. Die Schalotten in feine Würfel schneiden und in etwas Öl glasieren, mit dem Orangensaft ablöschen und reduzieren lassen. Lorbeerblatt und Pfeffer zugeben, dann Spargelwasser und Riesling auffüllen und auf etwa 100 Milliliter einkochen lassen. Die Reduktion durch ein Sieb geben und etwas abkühlen lassen, dann mit den Eigelb in einer Schüssel verrühren und auf einem Wasserbad cremig aufrühren. Die lauwarme Nussbutter nun in einem dünnen Strahl langsam unter das aufgeschlagene Ei rühren. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Piment d’espeltte, dem Orangenabrieb und etwas geschnittenem Estragon würzen.

Im Ofen gratinieren, anrichten, fertig!

Jeweils vier Spargelstangen auf einem Teller anrichten und die Sauce Maltaise drüber geben. Leicht mit etwas Semmelbrösel bestreuen und mit hoher Oberhitze (Grillfunktion) im Ofen gratinieren bis es goldbraun wird. Die Vogelmiere mit Salz, Zucker, etwas Olivenöl und Orangensaft marinieren und zusammen mit den Orangenfilets auf dem gratiniertem Spargel drapieren und mit gerösteten Pinienkernen bestreuen.