Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jede Woche bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen zu. Heute: Lachsforelle 49 Grad, sautierter Spinatsalat und Noilly-Prat-Butter von Markus Semmler von „Kochkunst & Ereignisse“.

Zutaten für vier Personen

480 Gramm Lachsforellenfilet (pariert)

400 Gramm junger Blattspinat, geputzt

4 Schalotten

200 Milliliter Fischfond

100 Milliliter Sahne

100 Milliliter Noilly Prat

Meersalz, Limone und Olivenöl

Zubereitung

Markus Semmler

Foto: Jörg Krauthöfer

Die parierten Lachsforellenfilets in acht gleichmäßige Stücke portionieren, mit dem Limonenolivenöl marinieren (Wenn kein Limonenöl zur Verfügung steht, dann Limonenabrieb verwenden. Nicht nicht den Saft mit dem Olivenöl vermengen!) und mit grobem Meersalz würzen.

Nun mit Klarsichtfolie abdecken und bei 49 Grad für circa 45 Minuten in den Backofen stellen, sodass der Fisch schön glasig garen kann.

Zwei Schalotten in feine Streifen schneiden und in etwas Olivenöl anschwitzen, mit dem Noilly Prat ablöschen und reduzieren. Dann den Fischfond zugeben und wieder reduzieren. Den Fond mit Sahne auffüllen, mit etwas Salz abschmecken und mit Butter aufmontieren.

Zwei Schalotten in feine Würfel schneiden, einen Hauch Knoblauch zugeben und in Butter anschwitzen, dann den Spinat dazugeben und mit Salz abschmecken. Bitte so garen, dass die Blätter nur halb gegart sind. Nun alles dekorativ anrichten. Ein Tipp: Wer es mag, hierzu passt hervorragend eine Salzkartoffel.