Schaut man sich derzeit in den Supermarktregalen um, bestätigt sich, was auch in Nicht-Krisenzeiten gilt: Die Deutschen lieben Pasta. Ob als Studentenvariante mit Ketchup, Pesto oder Mirácoli, mit dem Familienrezept für die perfekte Bolognese oder raffiniert mit Trüffel und Parmesan. Damit Ihnen zu Hause in den kommenden Wochen nicht die Ideen ausgehen, haben wir Berliner Spitzenköche nach ihren Lieblingsrezepten gefragt.

Caponata mit Fregola von Sebastian Leyer

Sebastian Leyer, Küchenchef im Le Faubourg

Foto: Chris Schuff

Seit Anfang des Jahres ist Sebastian Leyer neuer Küchenchef im Restaurant „Le Faubourg“ im „Sofitel Berlin Kurfürstendamm“ an der Augsburger Straße 41. Das Restaurant hat aktuell (Stand Freitag) wochentags noch zum Lunch geöffnet. Der gebürtige Potsdamer kombiniert klassische Zubereitungsarten mit einem Fokus auf Regionalität. Seine Empfehlung: Caponata mit Fregola.

Zutaten für vier Personen

50 Gramm grüne Oliven

1 große Zwiebel

50 Gramm Stangensellerie

2 Auberginen

150 Gramm Tomatenmark

20 Gramm weißer Balsamicoessig

15 Gramm dunkler Balsamicoessig

8 Gramm Muscovadozucker

15 Gramm Kapern

20 Gramm geröstete Pinienkerne

Kristallsalz

Pfeffer

Rapsöl

Olivenöl

250 Gramm Fregola (oder andere Nudeln)

Zubereitung

Auberginen in Zwei-Euro-große Stücke schneiden und gold-braun frittieren, abtropfen und leicht salzen. Die Zwiebeln in feine Streifen schneiden und mit Olivenöl anbraten. Tomatenmark dazu und leicht anrösten. Ablöschen, mit den Essigen auf die Hälfte reduzieren lassen und den Muscovadozucker dazugeben. Danach abkühlen lassen. Stangensellerie in feine Streifen schneiden. Alles mit der Flüssigkeit mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pasta kochen, bis sie bissfest ist und mit Olivenöl beträufeln. Alles zusammen anrichten und fertig.

Trüffelpasta à la Mama von Andelko Krmpotic

Im „Schlosshotel by Patrick Hellmann“ an der Brahmsstraße 10 ist Küchenchef Andelko Krmpotic verantwortlich für das leibliche Wohl der Gäste. Die Trüffelpasta à la Schlosshotel nach dem Rezept seiner Mutter gelingt aber auch am heimischen Herd. Am besten passen dazu Spaghetti oder Tagliolini.

Zutaten für sechs Personen

Für die Trüffelsoße

2 Liter Sahne

5 Bananenschalotten

250 Gramm Butter

0,5 Liter Madeira

Für die Trüffelpaste

250 Gramm Crème fraîche

250 Gramm Champignons

125 Gramm Butter

2,5 schwarze Trüffel

Zubereitung

Schalotten schälen und in Julienne schneiden. In der Zwischenzeit die Butter in den Topf geben und braun werden lassen. Aufpassen, dass sie nicht verbrennt! Danach die geschnitten Schalotten dazugeben und mit anschwitzen, bis sie glasig sind. Danach mit dem Madeira ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Schließlich mit der Sahne aufgießen und bei mittlerer Temperatur kochen lassen, bis sich alles miteinander verbunden hat. In der Zwischenzeit die Trüffelpaste zubereiten. Butter aufschlagen bis sie weiß ist, danach die Crème fraîche dazugeben. Nach und nach die Champignons klein hacken, den Trüffel ebenso. Dann mit unter die aufgeschlagene Masse heben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertige Masse in die Sahnesoße rühren und etwa 45 Minuten leicht kochen lassen.

Schnelle Carbonara von Jonathan Kartenberg

Jonathan Kartenberg ist der Inhaber der Restaurants „eins44“ an der Elbestraße 28/29 und „Irma la Douce“ an der Potsdamer Straße 102. „Neben Parmesan habe ich immer auch Speck und Eier zu Hause. Daraus kann man eine einfache und schnelle Carbonara zubereiten“, sagt der Gastronom.

Zutaten für vier Personen

2 Eigelb

80 Gramm Parmesan

Speck nach Belieben

Grober Pfeffer und Salz

Olivenöl

Nudeln nach Wahl

Zubereitung

Ich nehme zwei große Töpfe. In dem einen lasse ich den Speck aus, in dem anderen koche ich die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente. Die fertig gekochten Nudeln mit einem Schuss Kochwasser zu dem Speck geben und durchziehen. Zwei Eigelbe darüber geben, Parmesan und nach Belieben einen Schuss Öl, gut umrühren. Am Ende groben Pfeffer darüber und etwas Salz (Achtung: Nudeln und Speck sind auch schon salzig). Wenn ich sie da habe und Lust drauf, kommt dann noch glatte Petersilie drauf.

One Pot Pasta von Frank Hokamp

Im Hotel „Bristol Berlin“ am Kurfürstendamm 27 verantwortet Frank Hokamp die Küche. Mit den Morgenpost-Lesern teilt er sein Rezept für seine One Pot Pasta.

Zutaten für vier Personen

500 Gramm Nudeln nach Wahl

1 Esslöffel Rapsöl

2 Esslöffel Olivenöl

1 kleine Dose Ananaswürfel

2 dicke Tomaten in Würfeln

2-3 Esslöffel Currypulver

200 Milliliter Orangen- oder Ananassaft

100 Milliliter Kokosmilch

Salz, Pfeffer, Zucker oder Honig

1 kleines Stück Ingwer

1 Schalotte in Würfeln

Zubereitung

Rapsöl in einem Topf erhitzen, Schalottenwürfel und Ananaswürfel anschwitzen, das Currypulver hinzufügen und verrühren. Ablöschen mit Orangen- oder Ananassaft und Kokosmilch. Abschmecken mit dem Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker oder Honig. Tomatenwürfel einstreuen.

Ricotta-Spinat-Ravioli von Giuliano Dellamaria

Giuliano Dellamaria ist Chef-Patissier im „Regent Berlin“ und Sous Chef im hauseigenen Restaurant „Charlotte & Fritz“ an der Charlottenstraße 49. Zum Nachkochen für zu Hause verrät er sein Rezept für Ricotta-Spinat-Ravioli.

Zutaten für vier Personen

Für den Teig

400 Gramm Semolinamehl

5 Eier

2 Esslöffel Olivenöl

1 Prise Meersalz

Zubereitung

Alle Zutaten in einer Schüssel so lange verkneten, bis ein homogener Teig entstanden ist. Den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und für ein bis zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Zutaten

Für die Füllung

500 Gramm frischer Blattspinat

250 Gramm Ricotta

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Ei

Salz

Pfeffer

Muskat

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch in kleine Würfel schneiden. Zusammen mit dem Spinat in einem großen Topf anschwitzen, bis der Spinat zusammengefallen ist. Auf einem Backblech ausbreiten und auskühlen lassen. Wenn alles abgekühlt ist, den Spinat gut ausdrücken und die restlichen Zutaten in einem hohen Gefäß mit Hilfe eines Stabmixers zu einer glatten Masse mixen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Ricotta-Spinat-Ravioli Schritt für Schritt

Teig in dünne Bahnen ausrollen, mit einer Ausstechform ravioligroße Kreise markieren und die Füllung mit einer Spritztülle gleichmäßig verteilen.

Foto: Regent Berlin

Eine zweite Bahn des dünn ausgerollten Teigs vorsichtig auf die erste und die gleichmäßig verteilte Füllung schichten.

Foto: Regent Berlin

Mit einer Ausstech- oder anderen Form die Ravioli kreisförmig markieren und aus dem Teig lösen.

Foto: Regent Berlin