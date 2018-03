Thomas Kammeiers Indischer Salat mit Koriander

Rezepte für die Berliner Morgenpost. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen zu. Heute: Thomas Kammeier, Gastronomischer Leiter des Euref-Campus in Schöneberg, präsentiert seinen Indischen Salat mit Koriander, Senfsaat und Frühlingslauch.

Zutaten:

¾ Gurke

2 Bund Radieschen

1 Bund Frühlingslauch

100 Gramm Granatapfelkerne

1 Bund Koriander

40 ml Weizenkeimöl

1 Tl. Senfsaat

1 kl. Glas Kichererbsen (400g)

2 Tl. Kokosraspel

½ Tl.Chilipuder

2 Tl. brauner Zucker

½ Tl. Chaat Masala (Gewürzmischung)

Saft einer Limette

Zubereitung:

Die Gurke und die Radieschen in Würfel schneiden und in eine Salatschüssel geben. Dann den Frühlingslauch und das Bund Koriander fein schneiden und dazugeben. Die Granatapfelkerne anschließend zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben.

Die Kichererbsen gut abwaschen und trockenlegen. Das Weizenkeimöl in eine Pfanne geben, erhitzen und die Senfsaat zugeben. Die Saat muss so lange in der Pfanne rösten, bis sie aufpoppt. Senfsaat herausnehmen und anschließend die Kichererbsen vier bis fünf Minuten lang in der heißen Pfanne anrösten. Anschließend die Kokosraspeln und die Gewürze hinzugeben und das Ganze mit dem Limettensaft ablöschen.

Alle Zutaten zusammen in der Salatschüssel vermengen und nochmals abschmecken.