„So schmeckt Heimat“ bringt Entspannung in die Küche

Mit dem Magazin „So schmeckt Heimat“ setzt die Funke Mediengruppe, in der auch die Berliner Morgenpost erscheint, auf die Entschleunigung der traditionellen Küche. Im Heft finden Sie 75 Rezepte mit regionalen Lieblingsgerichten und frühlingshafter Saisonküche. So hat der „Eat Club“ beispielsweise den Strammen Max neu entdeckt, den Hackbraten veredelt und Spargel-Gerichte modern angerichtet. Also das perfekte Rezeptheft, um die freie Zeit kreativ in der Küche zu verbringen, denn „Kochen wie früher“ braucht Geduld. „Ich beobachte bereits jetzt, wie sich mein Leben mit einem Mal enorm verlangsamt hat. Viele von uns sind aktuell von der üblichen Hektik befreit – auch und gerade diejenigen, die gern kochen“, sagt Chefredakteurin Jessika Brendel. „So schmeckt Heimat“ ist ab sofort an allen bekannten Verkaufsstellen für 6,90 Euro erhältlich.

( BM )