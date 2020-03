Brasserie „Colette“-Kochbuch: Mit Tim Raue auf „Fresstour“ in Paris

Mit seinen „Colettes“ hat sich Tim Raue den Traum von der französischen Brasserie erfüllt. An der Passauer Straße 5–7 gibt es alles, was das frankophile Feinschmeckerherz begehrt, wenn nicht gerade wegen Corona geschlossen ist. Praktischerweise ist in diesen Tagen bei Callwey das erste Kochbuch mit „Colette“-Rezepten für zu Hause erschienen. Der über 200 Seiten starke Wälzer ist mit Fotos von Joerg Lehmann schon optisch und haptisch ein Highlight und die 39,95 Euro wert.

Bevor es losgeht mit Klassikern wie Bouillabaisse, Zwiebelsuppe, Steak Frites und Mousse au Chocolat, berichtet der Zwei-Sterne-Koch von Pariser Fresstouren mit seinem kulinarischen Direktor Steve Karlsch. Wenn Raue dabei von „kulinarischen Obszönitäten“ in Form von Butter- und Weinorgien ins Schwärmen gerät, möchte man am liebsten sofort loskochen.

Das Buch können Sie versandkostenfrei über den Online Shop der Berliner Morgenpost bestellen.