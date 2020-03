Neue Ideen für Konfitüren und Marmeladen

Der Frühling naht und damit wieder die Zeit für die ersten Erdbeeren, Rhabarber und viele andere Obst- und Beerensorten, die im Winter meist aus Treibhäusern stammen und geschmacklich eher weniger überzeugen.

Wer sich dann einen Vorrat für den Herbst oder Winter anlegen will, um auch in den kalten Monaten noch einen Hauch Sommer genießen zu können, der friert die Früchte entweder ein oder kocht sie zu Konfitüre, Marmelade oder Gelee. So heißt auch ein neues Kochbuch aus dem Tretorri-Verlag.

Natürlich gibt es auch hier eine Kochschule, denn was früher jeder Hausfrau geläufig war, ist vielen kochenden Männern und Frauen heute unbekannt. Welche Früchte sind die richtigen, wo sind die Unterschiede zwischen Marmelade oder Konfitüre, gibt es alternative Süßungsmittel zum Zucker, und gibt es andere Möglichkeiten, das Ganze gelieren zu lassen. Davon handeln die ersten Seiten. So weit, so normal.

Spannend wird es im folgenden Kapitel "Kräuter und Gewürze". Dort finden sich nicht nur Anis, sondern auch Chilischoten, Fenchelsamen, Meerrettich oder Salbei und versprechen ungewöhnliche Rezepte. Zunächst gibt es natürlich Erdbeere pur mit Gelierzucker 1:1, aber dann folgen beispielsweise Erdbeere mit Sommerkärutern oder Vanille, Erdbeere Exotisch, Erdbeere mit "Biss", Erdbeere mit Balsamico und Erdbeere mit Ingwer und grünem Pfeffer. Neugierig macht auch die Kombination Erdbeere mit Meerrettich.

So geht es durch das Buch weiter, pure Rezepte und Kombinationen wie Brombeere mit Prosecco, Himbeere mit Schokolade und Macadamianüssen, Blaubeere mit Ananas und Rum, Kir Royal (Schwarze Johannisbeere mit Sekt), Stachelbeere mit Gin Tonic, Kirschen mit Holunderbeeren - Bauernschmaus oder auch Kirschragout mit Portwein und Estragon.

Insgesamt 100 Rezepte gibt es auf den 176 Seiten zu entdecken. Das fröhliche Titelbild und die farbenfrohen Fotos neben dem klaren Layout machen das Buch auch zum Hingucker. Ein Kompass für Zubereitung und Verwendung, unterteilt in "Einfach herzustellen", "Magic, aber ein bisschen aufwendiger", "Für die ganze Familie" und "Auch als Geschenk geeignet" erleichtert die Orientierung.