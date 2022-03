Adlon Berlin: Neuer Küchenchef im „Lorenz Adlon Esszimmer“

Reto Brändli übernimmt ab dem 1. Mai als Nachfolger von Hendrik Otto des Posten als Küchenchef im Zwei-Sterne-Restaurant „Lorenz Adlon Esszimmer“ im Hotel „Adlon Kempinski“ am Pariser Platz. Der 31-Jährige hat bereits zwei Michelin-Sterne und 17 Punkte im „Gault & Millau“ erkocht, nun soll er nach mehr als einer Dekade unter der Führung von Henrik Otto eine neue Ära in dem Luxushotel beginnen.

Dass Brändli damit Erfolg haben wird, daran hat Michael Sorgenfrey, Geschäftsführender Direktor des „Adlons“, keinen Zweifel. „Er gilt als Topstar unter den jungen Kempinski-Köchen. Ihn nach Berlin zu holen, ist wohl das größte Geschenk in unserem 25. Jubiläumsjahr“, sagt er. „Auch wenn wir keine Berge zum Snowboarden bieten können, so werden wir ihm alle Möglichkeiten geben, sich kreativ auszuleben und seine eigene Handschrift zu setzen. Berliner Gourmets und ‚Adlon‘-Gäste dürfen gespannt sein auf ein kulinarisches Feuerwerk.“

Reto Brändli ist Nachfolger von Henrik Otto im „Lorenz Adlon Esszimmer“

Berlin wird Brändli’s erster Auslandsposten sein. Der Wechsel erfolgt vom Schwesterhotel „Grand Hotel des Bains Kempinski“ in St. Moritz, für dessen Restaurant „Cà d’Oro“ er in den vergangenen drei Jahren an der Seite von Executive Chef Matthias Schmidberger zunächst als Sous Chef und seit Juni 2020 als Küchenchef verantwortlich zeichnete. 2021 erhielt das Restaurant den zweiten Michelin-Stern.

Hendrik Otto war elf Jahre lang Küchenchef im „Lorenz Adlon Esszimmer.“

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Gelernt hat Brändli von den Besten seines Fachs: Bei Kurt Röösli im Hotel „Waldhaus“ Sils, Sils-Maria, absolvierte er seine Kochausbildung. Einem Praktikum im „Restaurant de l’Hôtel de Ville“, Crissier, unter dem damaligen Drei-Sternekoch Benoît Violier folgte die Einstellung bei Dario Ranza, Meister der Tessiner Küche, im Hotel „Villa Principe Leopoldo“, Lugano. Für ein Jahr ging Brändli bei Andreas Caminada im Restaurant „Schloss Schauenstein“, Fürstenau, in die Schule. Mittlerweile in der Position des Chef de Partie, setzte der Jungkoch seine Karriere anschließend weiter im Restaurant „Ecco“, Ascona, und „Champfèr“, St. Moritz, bei Zwei-Sterne Koch Rolf Fliegauf fort.

Reto Brändli: Start im „Lorenz Adlon Esszimmer“ mit einem Acht-Gänge-Menü

Unter der Regie des neuen Schweizer Küchenchefs wird das „Lorenz Adlon Esszimmer“ am 18. Mai nach einer intensiven Vorbereitungszeit mit einem Acht-Gänge Menü an den Start gehen.

Nach elf Jahren im „Lorenz Adlon Esszimmer“ hatte sich Hendrik Otto im vergangenen November entschieden, ab März 2022 neue Wege zu gehen. Zukünftig wird er für Helios für die Bereiche Qualität und nachhaltige kulinarische Entwicklung verantwortlich zeichnen. Bereits 2020 hatte er mit dem privaten Krankenhausbetreiber im Rahmen des Projekts „Sechs Sterneköche, 12 Gerichte“ zusammengearbeitet und zwei Mahlzeiten kreiert, die den Patientinnen und Patienten als Alternative zu den regulären Speisen zur Auswahl stehen.