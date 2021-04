„Leckerschmecker Wow!-Cakes“: Magazin für entspanntes Backen

Sicher kennen Sie die Situation: Sie wollen spontan einen Kuchen backen, aber wo bekommen Sie auf die Schnelle ein richtig gutes Rezept her? Klar, dann schauen wir im Internet – die Zahlen auf Facebook oder Youtube sprechen hier eine deutliche Sprache. Ein Leoparden-Käsekuchen wurde unglaubliche 5,5 Millionen Mal, ein Aprikosen-Bienen-Kuchen 2,3 Millionen Mal angesehen. Aber wo bleibt dabei das entspannte Inspirierenlassen?

„Leckerschmecker Wow!-Cakes“ ist das neue Magazin von EAT Club

Der „EAT CLUB“ hatten deshalb die Idee, gemeinsam mit den Video-Partner und Kolleginnen und Kollegen von „Leckerschmecker“ die besten und beliebtesten Backrezepte in einem Heft gesammelt vorzustellen. Um sich einmal ganz in Ruhe inspirieren lassen zu können. Backen ist schließlich keine Speed Challenge. Zum entspannten Auswählen und Nachbacken – ganz ohne Weiterklicken, Zurückscrollen und Werbeunterbrechungen. Gleichzeitig kann man dieses Magazin aber auch wie ein Programmheft benutzen: schmökern, Kuchen auswählen, QR-Code einscannen und so das entsprechende Back-Video aufrufen.

„Leckerschmecker Wow!-Cakes“ jetzt im Handel erhältlich.

Foto: Eat Club

„Leckerschmecker Wow!-Cakes“: Backrezepte auf 132 Seiten

Das neue Magazin aus dem „EAT CLUB“ in Kooperation mit den „Media Partisans“ trägt den passenden Titel „Leckerschmecker Wow!-Cakes“ und erscheint erstmalig am 6. Mai unter der Marke „Leckerschmecker“. Das Magazin mit 132 Seiten Umfang, das im „EAT CLUB“, dem Foodhub der Funke Mediengruppe in Hamburg, unter der Leitung von Jessika Brendel erstellt wurde, ist für 5,90 Euro im Handel, bei Amazon und als E-Paper erhältlich.