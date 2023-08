Curry-Paule in Britz bekommt einen Flagship-Store

Die Currywurst, weniger ein Imbiss, denn eine Glaubensfrage in Berlin. Jeder macht sie anders, jeder liebt sie anders, jeder isst sie anders. Unter den großen Namen in der Hauptstadt gibt es neben Curry 36, Krasselt's, Curry Wolf auch Curry-Paule in Neukölln.

Dort versucht Andreas Kämpf, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Jetzt kommt in Britz ein Flagship-Store hinzu, der die bestehenden Imbissstände und -wagen in Neukölln und Rudow ergänzen soll. Neben den Klassikern wie der gefüllten Currywurst oder Curry im Glas wird das Sortiment um Frühstück und Schnitzel erweitert.

Angeboten werden bereits ab 8 Uhr warmer Braten, Rührei, Spiegelei, herzhafte Mettbrötchen und Schnitzelvarianten.

Dazu kommt das Curry-Paule-Sortiment, darunter auch Burger und Pommes mit Käsesoße und Jalapenos.

Kämpf expandiert trotz des überall herrschenden Personalmangels weiter. „Man darf sich von den Umständen nicht zu sehr beeinflussen lassen und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren“, erklärt Andreas Kämpf, alias Curry-Paule. „Man muss sich mit den Umständen auseinandersetzen und einen Plan entwickeln, um weiterzumachen, und ich freue mich riesig, dass unser Currywurst-Angebot noch immer so geschätzt und angenommen wird – nun hat unsere Currywurst endlich einen eigenen Laden ‒ ein weiteres, persönliches Ziel geht in Erfüllung.“



Britzer Damm 17, 12347 Berlin, geöffnet ab 24. August Montag bis Sonnabend, 8 bis 20 Uhr.