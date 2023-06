Ende Juni lädt das Italien Street Food Festival in den Osthafen in Friedrichshain - mit Spezialitäten auf die Hand aus ganz Italien.

Panzerotti von Mercurio Street Food and Catering beim Italian Street Food Festival.

Friedrichshain Italian Street Food Festival startet wieder in Berlin

Bereits zum fünften Mal findet Ende Juni in Berlin das Italian Street Food Festival statt. Am 24. und 25. Juni werden zahlreiche Stände im Osthafen in Friedrichshain (Alt-Stralau 1-2) von 11 bis 22 Uhr typische italienische Spezialitäten "auf die Hand" anbieten.

So gibt es Arrosticini aus den Abruzzen, Pucce aus Apulien, Tramezzini aus Venedig und mit Eis gefüllte Brioche aus Sizilien.

Begleitet wird das Italian Street Food Festival mit einem Unterhaltungsprogramm. Mit dabei ist ein DJ-Kollektiv ein Rom, Gesichtsbemalung für Kinder, Ballonskulpturen und Karaoke.

Der Eintritt kostet 4 Euro, hier gibt es weitere Infos über das Italian Street Food Festival.