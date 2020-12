Am Nikolauswochenende gibt es auf der Terrasse des "Noname" Snacks und winterliche Drinks.

Mitte "The Noname" öffnet Terrasse für Marktplatz

Zum Niklolauswochenende öffnete das "The Noname" an der Oranienburger Straße in Mitte seine Terrasse für einen Marktplatz. Neben Soljanka und geräucherten Fischbrötchen gibt es gebrannte Nüsse, weitere Spezialitäten und Drinks wie Hot Buttered Rum, heiße Schokolade, Weine und alkoholfreie Alternativen.

Gäste können zudem exklusive Kunstboxen von Sarah Buchbinder nach dem Design von Akte One und Ane Bengard für je 99 Euro erwerben. Darin sind neben Kunstkarten auch Spezialitäten aus der Küche wie gepickelte perlzwiebeln, confierte Limonenseitlinge, fermentierter Knoblauch und anderes.

Der Markt ist am 4., 5. und 6 Dezember von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

The Noname, Oranienburger Straße 32, 10117 Berlin, Tel. 27 90 990-26, Mail: info@the-noname.de