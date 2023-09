Champgner-Dinner im Charlotte & Fritz

Champagner geht immer - so heißt es. Dass der Schaumwein aus der Gegend um Reims nicht nur als Aperitif taugt, will Küchenchef Daniel Müller bei einem Champagner-Dinner im Charlotte & Fritz im Regent Berlin am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte beweisen.

Partner ist das berühmte Champagnerhaus Veuve Clicquot, die sogar einst schon Wilhelm Busch in seiner "Frommen Helen" als "Witwe Klicko" besang.

Müller hat vier Gänge vorbereitet, die von vier Jahrgangs-Champagner begleitet werden. Vorspeise ist ein Bachsaibling mit Limetten, schwarzem Knoblauch, Tomaten, Roscoff-Zwiebeln und Tapioka, begleitet von einem 2012er Vintage Brut. Gröere Tortelloni mit Beurre Blanc und IMperial Gold Kaviar folgen, dazu kommt ein Extra Brut Extra Old. Der Hauptgang ist ein Kalbsfilet mit Sommertrüffel, Schwarzwurzel und Jus, begleitet von La Grand Dame. Und Holunderbeere mit Paprika, Fenchel, Brombeere und Nussbutter trifft auf einen Rosé Vintage 2015.

Das Menü inklusive Champagner-Begleitung von Veuve Clicquot am 20. oktober 2023 ab 18 Uhr kostet inkl. Wasser und Kaffee 210 Euro pro Person. Weitere Informationen und Reservierungen unter www.charlotteundfritz.de oder Tel. 20 33 63 63.