Frederick's im Sony Center: So viel Glamour bieten das Restaurant und die Bar in Mitte

Der Kaisers neuer Saal: Blick in das Frederick's am Potsdamer Platz

Neben den klassischen Bars, Clubs und Restaurants gibt es in Berlin auch einige Vertreter in der gastronomischen Szene, die wollen alles sein. Die Menschen kommen zum Essen, trinken davor und/oder danach noch Cocktails und gehen dann zum Tanzen über. Vorbild war einst vor langer Zeit das Felix, das manchen vielleicht noch bekannt sein dürfte.

Moderner, schicker, und - ganz wichtig - mehr "instagramable" präsentieren sich heutzutage "locations" - also Orte wie das Grace im Hotel Zoo, das Papillon unter der Bahnstrecke am Bahnhof Zoo, das The Grand nahe dem Alexanderplatz oder auch das Frederick's im Sony Center am Potsdamer Platz.

Das Frederick's nimmt dabei eine Sonderstellung ein: Untergebracht ist es im ehemaligen Hotel Esplanade, in der ersten Etage liegt der legendäre Kaisersaal - und als lustige Arabeske: Die Herren können die originalen Marmor Pissoirs nutzen, an denen wohl schon der Kaiser sein kleines Geschäft verrichtet hat.

Das Frederick's - als beträte man die Filmkulisse von "Titanic"

Ansonsten ist das Frederick's aber modern eingerichtet, der riesig wirkende Speisesaal, der ehemalige "Silbersaal" mit der Art-Deco-Bar, erzeugt ein Feeling, als betrete man das Set zum Film "Titanic". Mit "Bohemian Glamour" wirbt die Website und das Versprechen wird ganz sicher eingehalten.

Geöffnet wurde das Frederick's im April 2022, mit einer großen Party. Die Herausforderung des Ortes hat sich seitdem nicht geändert: das Sony Center, in dem vor einem Jahr vieles leer stand, ist zurzeit eine gigantische Baustelle, der Innenraum nicht betretbar. Bauzäune leiten die Besucherströme an den Rändern entlang, damit die Restaurants noch zugänglich sind. Da liegt das Frederick's etwas außen vor, dennoch: Das Umfeld als gemütlich zu bezeichnen wäre in etwa so, als würde man dem Hauptbahnhof dieses Etikett geben.

Natürlich sagt das nichts über die Qualität des Interieurs, des Service, der Küche oder der Bar aus. Und hier hat es inzwischen Wechsel gegeben. Seit etwa einem Jahr leitet Andelko Krmpotic das kulinarische Reich des Frederick's, neuer Barmanager ist Johannes Scheidemann, der den in Berlin wohl bekannten Arndt Henning Heißen ablöst.

Gerichte im Frederick's sind auf das Teilen ausgelegt

Bei einem Presse-Dinner präsentierten Krmpotic und Scheidemann die neue Herbstkarte und die neuen Drinks. Zunächst einmal sind alle Gerichte auf das Gemeinschaftserlebnis ausgelegt. Teilen ist Freundschaft, das gilt inzwischen in vielen Berliner Restaurants, auch im Frederick's. Heißt: Wer bei den Preisen zurückzuckt, sollte bedenken, dass die Portionen relativ groß geraten sind, weil sie eben für mehrere Personen gedacht sind.

So schlägt das Lammkarree mit 36 Euro zu Buche, das Rinderfilet mit 58, das Entrecôte mit 54 und das Châteaubriand mit 115. BBQ-Lachs sind 32, Jakobsmuschel Crudo 27, Knoblauch Garnelen 21 Euro. Ein RIsotto mit Kürbis liegt bei 22 Euro, eine Trüffel-Pasta bei 29. Auch das Frederick's berechnet Beilagen und Saucen extra: Für ein Kartoffelpüree werden 6 Euro fällig, ebenso für gebratene Pilze oder Pommes, die Trüffel Pommes liegen bei 11 Euro, alle Saucen wie Kalbsjus, Trüffel-Sauce, Teriyaki, Sauce Beárnaise oder Chimichurri kosten 3 Euro extra. Die Portionen sind üppig. Und zur Ehrenrettung muss man sagen, dass die Fleisch-Hauptgänge fast alle mit einer eigenen Sauce kommen, so Butter Café de Paris zum Entrecôte und Sauce Béarnaise zum Rinderfilet oder Châteaubriand. Insofern sind die Extra-Saucen wohl vor allem für diejenigen gedacht, die Abwechslung wollen, was den Extra-Preis wiederum rechtfertigt.

Smooth Criminal - Cocktail mit Sellerie, Apfel und Gurke

Scheidemann serviert zum Auftakt einen "Smooth Criminal", bestehend vor allem aus Sellerie, Apfel und Gurke. Der Drink ist dementsprechend leuchtend grün, das Glas wird mit einer wabenförmig ausgestanzten grünen Waffel abgedeckt, hänig einer Honigwabe. Die Zutaten sind klar erkennbar, der Sellerie dominiert in der Nase und auf der Zunge, der Apfel schwingt süß mit, die angekündigte Bergamotte dagegen ist eher nicht warnehmbar. Dazu kommen frische Noten von der Gurke. Die Waffel setzt da nur ein süßes Topping oben auf, sie ist eher Deko, als dass sie das Spektrum des Cocktails erweitern würde.

Burrata mit Hokkaido, Butternut-Kürbis, gesalzenen Kürbiskernen

Foto: Alexander Uhl / FMG

Danach übernimmt Krmpotic und haut raus, was die Küche so alles zu bieten hat, bis kein Platz mehr auf den Tischen ist. Zunächst mal das, was auf der Karte als "Kleine Teller" bezeichnet wird. Das Rindertatar (19 Euro) ist handgeschnitten und unterscheidet sich geschmacklich doch stark von dem, was der frankophile Restaurantbesucher so gewohnt ist - was nicht heißt, dass es unangenehm wäre. Es wirkt hauchzart, mit etwas Süße und einem Anklang von Zimt sowie Schärfe im Nachhall. Etwas Säure hätte für das eigene Geschmacksempfinden hier noch als Frischekick gut getan.

Die Burrata mit Hokkaido, Butternut-Kürbis und gesalzenen Kürbiskernen (18 Euro) macht mit säuerlichen Noten, die vom Kürbis süß gekontert werden, Spaß. Die Kürbisnoten melden sich vor allem im Nachhinein, das ist gekonnt, wirkt frisch und ist ein prima Auftakt.

Reisbällchen, die wie schwarze Trüffel aussehen

Trüffel Arancini mit Pilzen, Wildkräuter-Salat und Pink Grapefruit im Frederick's.

Foto: Alexander Uhl / FMG

Hohen Spaßfaktor bringen auch die Trüffel Arancini (21 Euro), frittierte Reisbällchen (in Italien als Arancini bekannt) mit Trüffel und Kräuterseitling süß-sauer. Die Bällchen sehen aus wie schwarze Wintertrüffel, sind sehr kross und bieten viel Frittiergeschmack, der für mich allerdings auch andere Noten eher überdeckte. Dennoch ist das eine Vorspeise mit Wohlfühlcharakter. Der Trüffelfeta mit Pilzen, Wildkräuter-Salat und Pink Grapefruit konnte mich dagegen nicht so ganz überzeugen, der Geschmack wirkte etwas muffig. Einschränkend muss man allerdings sagen, dass es immer gefährlich ist, so viele verschiedene Gerichte durcheinander zu probieren, denn der Geschmack des einen kann häufig den des anderen beeinflussen oder überlagern, so wie sich Wein und Gericht gegenseitig befruchten oder behindern können.

Dazu servierte Scheidemann einen "Frederick's Daiquiri", einen großartigen Drink mit Margarita-Charakter, der gefährlich "trinkig" ist.

Die große Stärke des Küchenchefs: Fleisch

Nach den Vorspeisen spielt Krmpotic in den Hauptgängen seine große Stärke aus: Fleisch. Sowohl das Lammkarree wie auch das Châteaubriand überzeugten, sie waren auf den Punkt gegart, butterzart und perfekt abgestimmt. Die Sauce Béarnaise ist natürlich ein Klassiker der französischen Küche, es gibt aber wohl kaum eine Sauce, die besser zu einem Steak passen würde. Auch hier machte sie mir zum Rindfrleisch großen Spaß. Gleiches beim BBQ-Lachs, ein tagelang mariniertes Lachsfilet mit gebackener Lachshaut, Asia-Gurkensalat und Wasabi-Nüssen. Der überzeugte mit aromatischer Tiefe, Salz, Süße, Schärfe vom Wasabi und einem guten Lachsaroma, das nicht "wickelig" wurde, wie es leider häufig bei Lachs der Fall ist.

Dagegen fiel die Trüffel-Pasta mit weißem Trüffelrahm und Kirschtomaten (29 Euro) im eigenen Geschmacksempfinden leider eher ab. Das war Pasta, Trüffel, Sahne, ja, mehr steht auch nicht auf der Karte, aber hier hätte ich mir etwas mehr Pfiff oder eine überraschende Wendung gewünscht, das war für mich im Vergleich zu den anderen Gerichten etwas eindimensional.

Ein Fliegenpilz als Hingucker zum Dessert

Ein absolutes Highlight, das ich jedem empfehlen möchte, ist das Risotto mit Kürbis, Cranberry Chutney und Parmesan (22 Euro). Das macht durchweg Spaß, Süße und Salz sind hier gekonnt eingesetzt, holen sofort ab und sorgen für schlotzige Gemütlichkeit beim Essen.

Wer sich zum Dessert die Aufmerksamkeit der anderen Gäste sichern möchte, der sollte "Pilz" zum Nachtisch bestellen (16 Euro). Die Beschreibung auf der Karte - Karamell, Schokolade, Maron, Kirsche, Pekannuss - verrät nichts von dem, was da kommt, nämlich ein ausgewachsener Fliegenpilz. Man mag dazu stehen, wie man will, Gerichten ein gegenständliches Aussehen zu verleihen, hier ist das jedenfalls ein Hingucker und fast zu schade zum Anschneiden. Belohnt wird man mit süßen Noten der Maronen und einem ausgewogenen Erlebnis.

Im Endeffekt lohnt sich das Frederick's vor allem für einen Besuch zu mehreren, um das meiste aus den Gerichten herauszuholen, die eben zum Teilen gedacht sind und aus dem Glamour-Faktor, den das alte Grand Hotel Esplanade am Potsdamer Platz in seinem neuen Gewand bietet. Und wer lohnende Motive für seine Social-Media-Kanäle sucht, der kommt im Frederick's in jedem Fall auf seine Kosten.

Frederick's, Dienstag bis Donnerstag, 18-22 Uhr, Freitag/Samstag 18-22.30 Uhr, Brunch: Samstag 11-14.30 Uhr. Bar: Dienstag bis Donnerstag 18-1 Uhr, Freitag/Samstag: 18-1.30 Uhr.