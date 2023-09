Die Fischerhütte am Schlachtensee soll als erste das Oktoberfest nach Berlin gebracht haben. Was geplant ist.

Foto: Fischerhütte am Schlachtensee

Ab 21. September wird in der Fischerhütte am Schlachtensee wieder Oktoberfest gefeiert.

Zehlendorf Fischerhütte am Schlachtensee feiert 20. Oktoberfest

Das Oktoberfest hat inzwischen längst feste Plätze in Berlin. Doch der älteste ist die Fischerhütte am Schlachtensee - jedenfalls laut Mitteilung. Vom 21. September bis zum 14. Oktober heißt es auch dort wieder "O'zapft is".

Mit dabei ist die Band "Edelweiß-Express", die beliebte Wiesn-Hits liefert. Das Augustiner-Festbier kommt natürlich in der Maß. Gefeiert wird immer von Donnerstag bis Samstag ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Tickets kosten 15 Euro, Essen und Getränke werden separat abgerechnet.

Gruppen können VIP-Tische buchen, an denen 3-Gänge-Menüs serviert werden.

Tickets für das Oktoberfest in der Fischerhütte am Schlachtensee gibt es hier.