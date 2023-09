Der Geschmack Chinas im Hotel Adlon

Für wenige Wochen setzt das Hotel Adlon Kempinski Berlin chinesische Gerichte auf die Karte. Was die Gäste erwartet.

Außenaufnahme des Hotel Adlon am Pariser Platz.

Nach Thailand nun China. Das Hotel Adlon Kempinski Berlin am Pariser Platz präsentiert seinen Restaurantgästen noch bis zum 16. September Köstlichkeiten aus dem Land der Mitte.

Dazu ist eigens Tian Yue eingeflogen, Chefkoch im chinesischen Kempinski Schwesterhotel in Nanjing, der die Reihe "The Taste of..." mit seinen Kreationen fortführt. Dabei finden viermal jährlich Kooperationen zwischen den Kempinski-Hotels weltweit statt.

The Taste of China beinhaltet Gerichte der Huaiyang-, Sichuan- und kantonesischen Küche eines Küchenchefs, der auch schon für Luxushotelmarken wie Shangri-La und Ritz-Carlton arbeitete.

Im Quarré gibt es unter anderem Eingemachte Pflaume mit Kirschtomaten (14 Euro), pikante Rinderhaxe mit grünen Pefferkörnern (16 Euro), Schneekrabbe mit Bohnenquark-Suppe (24 Euro) oder auch Sous Vide Steak nach Jiang Nan Art (36 Euro) und Nanjing gebratene Ente (33 Euro). Alle Speisen werden gemäß chinesischer Tradition auch zum Teilen serviert.

Zudem wird eines der Gerichte als Tagesgericht für 28 Euro inklusive kleinem Salat, Wasser und Kaffee zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr angeboten.

Auch die Frühstücksgäste kommen mit kleinen Dim Sums auf ihre Kosten. Daneben serviert die Bar von China inspirierte Drinks.

Reservierungen werden unter E-Mail: restaurants.adlon@kempinski.com oder Tel: 030-2261 1959 entgegengenommen.