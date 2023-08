Neuerlicher Wechsel im SodaZitron in Prenzlauer Berg

Erst im Mai hatte Bernhard Moser, Besitzer des SodaZitron in Prenzlauer Berg und Chef des Gourmetfestivals Eat.Berlin, einen Wechsel in der Küche verkündet. Damals holte er Danijel Kresovic für sein Restaurant als Küchenchef.

Jetzt gibt Moser eine Rochade bekannt. Kresovic wird auf eigenen Wunsch Gastgeber, am Herd wird er ersetzt durch Holger Mootz. Der gebürtige Niedersachse blickt auf eine erfolgreiche Kochkarriere.

Mootz absolvierte seine Ausbildung in Lindau am Bodensee, wurde 2001 Küchenchef im Hotel am Meer in Binz, wechselte dann über die Alte Bootswerft, Hotel Reecher Hof, beide auf Rügen, dann in das Hotel an der Wasserburg in Wolfsburg sowie in den Märkischen Stuben am Motzener See. Mehrfach wurde er mit 13 oder 14 Punktenn im "Gault&Millau" gekürt. Gar 16 erhielt er in seiner letzten Station in Schwerin im Weinhaus Uhle.

Mootz will möglichst nur mit regionalen Zutaten arbeiten und besucht dafür regionale Erzeuger und Produzenten, seine Teller sollen klar und "natürlich" sein.

Basis des SodaZitron soll weiter ein wechselndes Menü sein, das je nach Saison von à-la-carte-Gerichten begleitet wird. Eine noch größere Rolle soll die Weinkarte mit Gewächsen aus Deutschland und Österreich spielen. Moser möchte mit dem SodaZitron eine Wirtschaft kreieren, ein klassisches Gasthaus mit Casual-Fine-Dining und After-Work-Weinbar.

Restaurant SodaZitron, Kollwitzstraße 87, 10435 Berlin, www.soda-zitron.de

Geöffnet: Mo, Do, Fr 14 bis 23 Uhr (Warme Küche 18 bis 22 Uhr)

Sa und So 12 bis 24 Uhr (Warme Küche 12 bis 15 Uhr und 18 bis 22 Uhr)