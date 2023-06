Neue Köstlichkeiten im luxuriösen Ambiente des "Regent Berlin"

Wenn ein Hoteldirektor in die Präsidentensuite einlädt, dann gibt es meistens viel Neues zu berichten. So auch im "Regent Berlin" am Gendarmenmarkt, wo sich die Restaurantkritiker und Gastronomie-Journalistinnen und -Journalisten der Stadt in der 8. Etage der Suite mit Blick auf den Französischen Dom versammelten, um sich über die neusten Entwicklungen im "Regent"-Reich informieren zu lassen, den neuen Signature Cocktail von Barchef Samuel Slaughter zu verkosten und Happen des neuen Sommermenüs von Head Chef Daniel Müller zu goutieren.

Claus Geißelmann ist seit 2019 Direktor im "Regent Berlin" am Gendarmenmarkt.

Foto: Regent Berlin

Hoteldirektor Claus Geißelmann freute sich, berichten zu können, dass die "Regent"-Familie um zwei Mitglieder gewachsen ist, ein neues Hotel in Hongkong und das legendäre "Carlton" in Cannes sind dazugekommen.

Der neue Signature Cocktail des "Regent Berlin" mit Champagner und grünem Tee

Slaughter servierte derweil seinen neuen Signature Cocktail, eine Fusion aus Hennessy Cognac, Eminente Ambar, Maraschino, Valdespino Mnzanbilla, einem Oleo Saccharum aus Zitrone, Orange und Kaffir-Limette, Ananas, grünem Tee und Mandelmilch. Das Ganze aufgegossen mit edlem Champagner. Ein Drink, der in der Aromatik tatsächlich gut zu dem Luxushotel mit seinen Holzvertäfelungen und dem prachtvollen Ambiente passt. Tee ist bei vielen der Cocktail-Kreationen dabei, das Hotel ist berühmt für seinen Afternoon Tea, Slaughter ist auch der Tea-Lounge-Manager.

Das Team im „Regent“: Sous-Chef Anton Root, Bar- und Tea-Lounge-Manager Samuel Slaughter, Head Chef Daniel Müller und Bartender Henry Okwako (von links).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Eigentlich sollten die neuen Kreationen des Küchenchefs anschließend im Innenhof serviert werden, der seine Tore wieder geöffnet hat, ein Sturzregen machte das jedoch zunichte, sodass in der kuscheligen Lobby Lounge vor dem brennenden Kamin angerichtet wurde.

Müller setzt - auch aus Gründen des Klimaschutzes - auf regionale Anbieter, darunter die Hofgemeinschaft Heggelbach, die Farm Katerbow, der Keltenhof und Domberger Brot. „Wir räumen den nachfolgenden Generationen zuliebe dem Klimaschutz endlich in allen Bereichen oberste Priorität ein“, sagt Daniel Müller, „nicht nur als Familienvater ist es mir wichtig, bewusst mit unseren Ressourcen umzugehen.“

Fine Farm Food als Motto des Küchenchefs für das "Charlotte & Fritz"

Das Motto lautet "Fine Farm Food" und verspricht, höchste kulinarische Genüsse. Denn eine Weisheit kennt jeder Koch, der etwas auf sich hält: Man benötigt ausgezeichnete Produkte, um ausgezeichnet kochen zu können und dafür auch ausgezeichnet zu werden.

Die meisten der von Müller servierten Gerichte zeichneten sich durch eine klare und präzise Aromatik aus. Rindertatar mit Hartkäse-Espuma, Eigelb, Kräuteröl und grünem Spargel (26 Euro) beispielsweise war kernig abgeschmeckt mit viel Säure und Salz. Das Fleisch war offenbar nicht gewolft, sondern mit dem Messer geschnitten, die traditionelle Art sorgt für ein angenehmes Kauerlebnis. Das Eigelb verlieh Cremigkeit, dazu kam eine deutliche Schärfe. Der grüne Spargel liefert einen erst frisch-neutralen Beiklang, im Nachhall melden sich dann Grillaromen.

Knusprig-salziger Schweinebauch mit hausgemachter Teriyaki-Soße

Etwas schlabberig, weil im Eiweiß zu flüssig wirkte das pochierte Ei mit Trüffel-Kartoffel, Périgord-Trüffel an Frankfurter Grüne Sauce (16 Euro). Dafür konnten die frischen Kräuternoten der Sauce überzeugen. Der Trüffel ist hier aber kein Muss für die Aromenwelt dieses Tellers.

Knusprig salzig kam der Schweinebauch vom Havelländer Apfelschwein mit Pak Choi, Sesam, Buchenpilzen aus der Nähe von Magedburg, hausgemachter Teriyaki-Soße und Koriander (16 Euro) daher. Die Pilze steuerten Süße, der Kohl knackige Säure und Biss hinzu. Die Teriyaki-Soße brachte ebenfalls die süße Komponente mit. Ein ausgewogener Gang, den man auch gerne als größere Portion essen würde.

Gegrillter Saibling, Risotto, Berberitzen, Mangold im "Regent Berlin"

Foto: Alexander Uhl

Gegrillter Saibling auf Risotto - einfach nur köstlich

Ebenso verhielt es sich mit dem gegrillten Saibling auf einem Risotto mit Berberitzen und Mangold (23 Euro), den man einfach nur als köstlich bezeichnen kann mit seinem feinen Crisp, dem satten schlotzigen Risotto-Aroma und dem ausgewogenen Spiel von Süße und Säure. Bei dieser Verkostung das klare Highlight.

Rote-Bete-Triangoloni mit Zitrone, Zwiebel, Radicchio und Haselnüssen

Foto: Alexander Uhl

Das Rote Bete-Triangoloni, eine dreieckige Nudel, stammt aus Frohnau von der Pasta-Manufaktur Pantalone. Müller kombiniert sie mit Zitrone, Zwiebel, Radicchio und Haselnüssen (18,50 Euro). Das sorgt für stramme Bitternoten, die machen den Gang frisch, aber nicht wirklich für jeden zugänglich.

Die Schokoladentarte mit Granola, Kaffeeiscreme und Beeren (22 Euro) bildete einen ebenso genial sündigen Abschluss wie das Der Thymian-Honig-Labneh mit Buchweizen und Steinobst der Saison (15 Euro). Gerade die Kaffeeiscreme getoppt von etwas Meersalz dürfte selbst bei Menschen, die sich sonst nicht für Desserts interessieren, Begeisterung hervorrufen.

Thymianhonig-Labneh, Buchweizen und Steinobst der Saison.

Foto: Alexander Uhl

Gleiches beim Labneh, ein libanesischer Frischkäse, der aus Joghurt und Salz hergestellt wird. In der Kombination mit dem Honig vereinen sich hier die herbe Süße und das Säuerliche, was auch noch durch das Obst der Saison gefördert wird. Ein absolut zu empfehlender Höhepunkt für ein Menü im "Charlotte & Fritz".

Weitere Informationen und Reservierungen auf der Website des Charlotte & Fritz oder Tel. 20 33 63 63.