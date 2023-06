Zwei Berliner Restaurants unter den 50 besten der Welt

Zwei Restaurants aus Berlin wurden in der Liste der The World´s 50 Best Restaurants ausgezeichnet. Es sind die einzigen beiden in Deutschland.

Berlin/Valencia. Gleich zwei Berliner Restaurants haben es geschafft, unter die Liste der 50 besten Restaurants zu kommen. Als einzige in Deutschland. Am Dienstag wurden in Valencia die „The World's 50 Best Restaurants" präsentiert. Das Restaurant von Spitzenkoch Tim Raue an der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg gelangte dabei auf Rang 40 und ist damit das beste deutsche Restaurant in dieser Rangliste. Das benachbarte „Nobelhart & Schmutzig" wurde auf Platz 45 gewählt. Bereits im vergangenen Jahr wurden beide Restaurants ausgezeichnet. Damit gelten sie erneut als beste Restaurants hierzulande.

Restaurant Tim Raue will Gästen Gerichte aus Berlin näher bringen

„Auszeichnungen wie diese spornen uns an, als Restaurant nicht stehen zu bleiben, sondern uns Jahr für Jahr weiter zu entwickeln", sagte Raue. „Nachdem wir den Fokus in den ersten zehn Jahren verstärkt auf eine asiatisch inspirierte Küche gelegt haben, arbeiten wir seit einiger Zeit intensiv daran, unsere Heimat Berlin-Brandenburg zukünftig stärker in den Vordergrund zu stellen." Gerade internationale Gäste dürften sich also schon bald auf ein neues Menü freuen, das ihnen Gerichte aus ebendieser Region näherbringen soll, so Raue weiter.

Das Restaurant Tim Raue wurde im September 2010 von Marie-Anne Wild und Tim Raue eröffnet. Das Besondere: Sie präsentieren dort laut eigenen Angaben eine „moderne Küche, die sich insbesondere durch den gekonnten Einsatz von Süße, Säure und Schärfe auszeichnet". Dabei verzichtet Raue weitestgehend auf Beilagen wie Brot, Nudeln und Reis, ebenso wie auf weißen Zucker und Gluten und verwendet ausschließlich laktosefreie Milchprodukte.

Restaurant aus Lima auf Platz 1 der besten Restaurants der Welt

Die Liste der World´s 50 Best Restaurants basiert auf den Bewertungen von mehr als 1100 Branchenexpertinnen und Experten aus der ganzen Welt und wird jedes Jahr mit großer Spannung erwartet. Das Central in der peruanischen Hauptstadt Lima ist von internationalen Gourmet-Kritikern zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt worden.

Das sind die fünf besten Restaurants der Welt:

Zentral - Lima

Disfrutar - Barcelona

Diverxo - Madrid

Asador Etxebarri - Atxondo

Alchimist - Kopenhagen

Die gesamte Liste und weitere Informationen sind auf der Website von The World´s 50 Best Restaurants zu finden.