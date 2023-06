So gut ist es im neuen "Frühstück 3000"

Blick in das neue "Frühstück 3000" gegenüber dem Jüdischen Museum in Kreuzberg.

Mit dem Frühstück ist es so eine Sache: Manche lieben es, halten es gar für die wichtigste Mahlzeit des Tages, andere bekommen morgens keinen Bissen runter. Aber Berlin wäre wohl nicht Berlin, wenn es sich nicht geschmeidig dem Rhythmus aller anpassen würde. Und so gibt es seit einigen Jahren Restaurants, die den ganzen Tag Frühstück anbieten.

Bekannt und überbordend beliebt ist zum Beispiel das "Benedict" in der Uhlandstraße in Wilmersdorf. Aber auch das "Frühstück 3000" an der Bülowstraße in Schöneberg ist offenbar ein voller Erfolg. Das haben Maximiliane Wewtzel, Lukas Mann und Martin Pöller im Oktober 2020 eröffnet. Jetzt beschäftigen sie 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das neue Frühstück 3000 liegt direkt gegenüber vom Jüdischen Museum

Erfolg führt zwangsläufig zur Expansion, und so ist es kein Wunder, dass die Betreiber nun eine Dependance eröffnet haben. Das "Frühstück 3000" 2.0 liegt direkt gegenüber vom Jüdischen Museum an der Lindenstraße am neu geschaffenen Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz, einer schicken Enklave zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße, wo früher einst der Blumengroßmarkt stand. Der Raum ist maximal modern, schlicht mit Betonsäulen, Sitzecken und einem farbenprächtigen Gemälde des in Berlin lebenden Künstlers Navot Miller an der Wand. Trotz des grauen Betons wirkt der Raum gemütlich und nicht abweisend, was sicher auch an der bunten Mischung der Gäste liegt, die hier Farbe hineinbringt und der sonnigen Freundlichkeit des Servicepersonals, das alle 14 Tage zwischen den Standorten wechselt.

Klassische Geschmackskombination: das Bauernfrühstück im Frühstück 3000 in Kreuzberg.

Foto: Alexander Uhl

Die Karte des Kreuzberger Ablegers ist die gleiche wie im Schöneberger Mutterhaus und beinhaltet eine Auswahl an salzigen und süßen Gerichten. Darunter sind Klassiker wie Bauernfrühstück (21 Euro), Eggs Benedict mit Kaviar (37 Euro) oder French Toast (16 Euro), aber auch spezielle Kreationen wie das Chicken 3000 (20 Euro), Brotpudding (11,50 Euro), halbgefrorene Kokostörtchen (16 Euro) und andere Köstlichkeiten. Wer es ganz klassisch, angesichts des Angebots könnte man auch von "altbacken" sprechen, liebt, kommt ebenfalls auf seine Kosten und kann sich aus den Extras gebratenen Speck (3,50 Euro), Brot & Butter (5 Euro), Croissant (3 Euro), Konfitüre (3 Euro), Lachs (8 Euro) oder dem gekochten Ei (3 Euro) sein eigenes Frühstück 3000 zusammenstellen.

Das Chicken 3000 ist im Frühstück 3000 das absolute Highlight

Auf der Getränkekarte gibt es nicht nur Kaffee, verschiedene Teesorten, Säfte, sondern auch Schaumweine, Champagner und Cocktails.

Das Chicken 3000, paniertes Huhn auf einer Cheddar-Waffel mit Karamellsoße

Foto: Nils Hasenau

Highlight bei einem Pressefrühstück zur besten Kreuzberger Morgenstunde um 12 Uhr war eindeutig das Chicken 3000. Kross paniertes Hühnchen, serviert auf einer Cheddar-Waffel - das Waffeleisen in der Küche ist im Dauereinsatz - etwas unelegant übergossen mit einer Chili-Bacon-Karamell-Soße und Kräutersalat. Die Geschmackskombination aus salzigem Huhn und der süßen Soße erinnert ein wenig an Schokolade mit Salzkaramell und ist einfach zum Niederknien. Es ist nicht umsonst das meistgeorderte Gericht im "Frühstück 3000".

Frittierte Pizza mit grünem und weißem Spargel.

Foto: Alexander Uhl

Glänzen konnte auch die frittierte Pizza mit grünem und weißem Spargel (18 Euro). Das Rindertatar Asastyle (60 / 100 Gramm 11 / 17,50 Euro) mit Chipotlemayonnaise, gebeiztem Eigelb, eingelegten Zwiebeln, geröstetem Sesamöl machte in der Aromatik ebenfalls Spaß, hätte für den eigenen Geschmack aber etwas feiner geschnitten sein können. Nicht jeder mag das Kauerlebnis. Das Bauernfrühstück nennt sich zwar 3000, kommt aber im Vergleich zu den anderen Kreationen mit Ei, Speck, Kartoffel, eingelegter Gurke sehr klassisch daher, was aber nichts Schlechtes sein muss. Kernigen Spaß machte auch die Roastbeef Focaccia: Roastbeef, Rosmarinfocaccia, Spiegelei, geschmorte Zwiebeln, eingelegte Honigtomaten und Trüffelcreme für 20 Euro.

Auf der süßen Seite sieht es ebenso geschmackvoll aus. "Süßschnäbel" kommen hier genauso auf ihre Kosten wie die Liebhaber der kernigen Küche, egal, ob beim French Toast oder dem halbgefrorenen Kokostörtchen mit marinierten Erdbeeren (16 Euro). Auffallend, wie liebevoll und sorgfältig alle Gänge angerichtet waren.

Kokostörtchen mit marinierten Erdbeeren im Frühstück 3000.

Foto: Alexander Uhl

Der Tee wurde in kleinen japanischen Gusseisen-Kännchen serviert, die allerdings gerade einmal 1,5 Tassen fassen, das könnte für fünf Euro gerne etwas größer ausfallen. Wer Schwung für den Tag haben will, kann sich einen der exzellenten Cocktails bestellen, die auch durchaus zur Förderung der Verdauung beitragen dürfen, denn die Portionen sind größtenteils üppig. Immer wieder war zu hören, dass man ja eigentlich ein salziges und ein süßes Gericht von der Karte habe ordern wollen, aber nach dem ersten bereits aufgegeben habe. Dank des gemütlichen "Place to be" und des wirklich aufmerksamen und zuvorkommenden Service ist das aber kein Problem, denn im "Frühstück 3000" lässt es sich perfekt bis zur Schließung um 16 Uhr aushalten - egal, wie früh man gekommen ist.

Frühstück 3000, Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz (Lindenstraße, gegenüber dem Jüdischen Museum), Kreuzberg, täglich 9 bis 16 Uhr, Reservierungen über Tel. 436 666 59, Mail: info@fruehstueck3000.com oder online unter Frühstück 3000