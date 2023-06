Lunch im Innenhof des „Titanic“ Hotels

Das „Titanic Gendarmenmarkt Berlin“ bietet jetzt auch Lunch an – in den Sommermonaten im versteckt liegenden Innenhof.

Das Hotel „Titanic Gendarmenmarkt Berlin“ in der Französischen Straße bietet jetzt auch Lunch an. Der „Happy Bowl Lunch“ bietet mehrere Grundlagen, zu denen die Gäste ihr „Topping“ wählen können. Dazu gehören Fisch, Fleisch oder Huhn. Eine Bowl kostet 14 Euro, das Angebot wechselt täglich. Zu einem Presse-Lunch wurde neben anderen etwa eine Spargel-Bowl serviert Die Portion mit gebackenem Spargel, Kartoffeln, Erdbeeren, Tomate, Joghurt und hier gegrilltem Huhn war dabei im Süße-Säure-Spiel gelungen und auch von der Menge ausreichend. Daneben können klassische Gerichte des „Beef Grill Club by Hasir“ geordert werden. Das Hotel öffnet dafür den versteckt liegenden Innenhof.

Französische Straße 30, Mo bis Fr. 12--14.30 Uhr, www.titanic.com.tr/de/titanic-gendarmenmarkt-berlin/