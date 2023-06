Timur Yilmaz ist neuer Küchenchef im "Oukan"

Das "Oukan" in der Ackerstraße in MItte hat einen neuen Küchenchef. Was er vorhat.

Das Restaurant "Oukan" hat einen neuen Küchenchef. Tilmur Yilmaz aus Belgien kümmert sich künftig um die gehobene vegane Küche in dem Restaurant, das sich der Achtsamkeit verschrieben hat.

Yilmaz hat zuvor unter anderem im "Pujol" in Mexiko-Stadt, im "Frantzén" in Stockholm und im Berliner Zweisterne-Restaurant "Coda" unter René Frank gearbeitet. Im "Oukan" möchte er das vegane Profil der japanischen und buddhistisch inspirierten Küche weiter schräfen.

Yilmaz ist in einer Familie mit deutsch-türkischen Wurzeln aufgewachsen. Bereit als Jugendlicher kochte er für die Familie, weil beide Eltern berufstätig waren. „Das hat mich schon früh zum Feinschmecker werden lassen."

Er studierte zunächst Betriebswirtschaft und kam 2014 nach Berlin, wo er in der Medienbranche arbeitete. Weil ihm aber die kreative Arbeit in der Küche fehlte, fing er zunächst als Commis im Sternerestaurant "Tulus Lotrek". Im "Cell" wurde er Chef de Partie. Während der Lockdowns reiste er um die Welt, um von den besten Köchen zu lernen.

Nach seiner Rückkehr in Berlin arbeitete er zunächst im "Coda", dann im "Merold" in Neukölln. Im "Oukan" folgt nun vegane Küche. „Der Verzicht auf tierische Produkte zwingt mich dazu, so kreativ wie niemals zuvor zu arbeiten, ständig weiterzudenken und neue Lösungen zu finden. Ich glaube zudem fest an die „Bauch-Hirn-Achse“ – also daran, dass man ist, was man isst. Teile dieser Philosophie finde ich auch hier im Oukan wieder. Für mich ist das Oukan daher viel mehr als nur ein Restaurant. Ich arbeite hier mit Menschen zusammen, die unglaublich viel Wissen haben und von denen ich lernen kann. All das hat mich an dieser Position so gereizt.“

Im "Oukan" will er die Gerichte auf der Karte häufiger austauschen, um saisonaler zu werden. Dazu sollen fermentiete Produkte selbst hergestellt werden. Zudem soll mehr über offenem Feuer gekocht werden.

Das Restaurant Oukan befindet sich in der Ackerstraße 144 in 10115 Berlin-Mitte. Das Restaurant ist dienstags bis samstags ab 18 Uhr geöffnet. Reservierungen können online, via E-Mail an contact@oukan.de oder telefonisch unter +49 30 54774716 getätigt werden. Weitere Informationen sind unter www.oukan.de zu finden