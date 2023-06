Sushi und Champagner zurück im "Vox"

Das "Vox" im "Grand Hyatt" am Potsdamer Platz bietet wieder Sushi, Champagner und LIve-Musik an.

Sushi und Champagner heißt es am 7. Juli wieder im "Vox" im "Grand Hyatt" am Potsdamer Platz. Die Sushi werden von japanischen Sushi-Meistern zubereitet, neben Klassikern gibt es auch innovative Kreationen wie Shogayaki Kalbstafelspitz in INgwersauce. Vegetarische Optionen gibt es ebenfalls.

Als Getränk gibt es Laurent-Perrier-Champagner und für die Unterhaltung sorgt Live-Musik.

Sushi und Champagner findet am 7. Juli zwischen 19:00 – 22:00 Uhr statt, der Einlass beginnt ab 18:30 Uhr. Der Abend kostet pro Person 149 Euro, Mitglieder des Gourmet Clubs und des Club Olympus zahlen 139 Euro pro Person. Die Tickets sind erhältlich im Shop über https://shop-berlin.gourmetclub.de/products/sushi-champagner.