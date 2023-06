Das "Quarré" im "Adlon" am Pariser Platz lädt einmal im Monat zum Sommerbrunch mit Kostproben aus der neuen Speisekarte.

Außenaufnahme des Hotel Adlon am Pariser Platz.

Berlin-Mitte Hotel Adlon: Sommerbrunch in der Brasserie "Quarré"

Das Hotel "Adlon" erweitert unter der neuen Direktorin Karina Ansos erneut sein kulinarisches Angebot. Die Brasserie "Quarré" lädt während der Sommermonate zum Sommerbrunch. An jedem letzten Sonntag im Monat gibt es einen "kulinarischen Kurzurlaub" mit Kostproben aus der ebenfalls neuen Speisekarte.

Nach einer Idee von Felix Otte, Assistant Director of Food & Beverage, wurde das 3-teilige Konzept aus Sommer-Brunch, ergänzt um Kunst und Musik, exklusiv für das Adlon kreiert. „Es ist eine ganz besondere Freude für mich, den Gästen mit dem Sommer-Brunch in dieser unterhaltsamen Form ein Wochenend-Erlebnis zu bescheren, das auf mehreren Ebenen begeistert und bleibenden Erinnerungswert noch lange nach deren Besuch haben wird,“ so Felix Otte.

Das Team um Küchendirektor Stephan Eberhard präsentiert am 25. Juni, 30. Juli und 27. August an mehreren Live-Cooking-Stationen des deutsch-französisch inspirierten Buffets Vorspeisen und Desserts. Hauptgänge werden am Tisch serviert. Dazu zählen Tatar vom Dry Aged Rinderfilet mit Trüffel, Brandenburger Burrata mit marinierten Tomaten und Pistazien-Crunch, Bouillabaisse mit Hummer-Roulade oder Beelitzer Maispoulardenbrust mit Spargel & Morchelrahm.

Sonntagsbrunch im Adlon mit Musik und Ausstellung

Dessert-Freunden werden Süßspeisen à la Crème Brûlée, gegrillter Pfirsich mit Honig-Thymian und Vanilleschaum, Baumkuchen mit Karamell oder auch veganes Kalamansi-Mousse mit frischen Erdbeeren serviert.

Dazu präsentiert der Berliner Künstler Uwe Tabatt im Eingangsbereich in einer sechsmonatigen Ausstellung seine Werke, die er speziell für das "Quarré" ausgewählt hat.

Dazu gibt es jeden Brunch-Sonntag Livemusik, und zwar Swing und Jazz von den "The Swingin' Hermlins", die auch über Berlin hinaus bekannt sind. Andrej Hermlin: „Ich erinnere mich noch gern und bin stolz, mit meiner Band anlässlich der Rückkehr des legendären Adlon an seinen historischen Platz ein Teil der stimmungsvollen Feierlichkeiten gewesen zu sein. Zudem sind die typischen Adlon-Attribute wie Exzellenz und Qualität meiner Band und mir ebenso wichtig; auch wir wollen stets bestmöglich klingen und uns dabei prächtig präsentieren!“

Professionelle Kinderbetreuung beim Brunch im "Quarré"

Eltern können den Brunch ebenfalls genießen, da das Adlon eine professionelle Kinderbetreuung anbietet.

Der Sonntagsbrunch kostet inklusive Chajmpjagner, Softdrinks, Rot- und Weißwein, Tee oder Kaffee 169 Euro. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kostet es die Hälfte.

Reservierungen für die Brasserie Quarré werden unter der E-Mail: restaurants.adlon@kempinski.com oder per Telefon unter 030 - 2261 1959 gern entgegengenommen.