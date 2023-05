Das "Le Faubourg" hat einen neuen Küchenchef

Das französisch geprägte Restaurant am Kudamm wird künftig von Lukas Hackenberg geleitet. Was der 27-Jährige vorhat.

Das "Le Faubourg" im Dorint-Hotel Kurfürstendamm in Charlottenburg hat einen Chef de Cuisine. Lukas Hackenberg wird die kulinarischen Geschicke im französisch geprägten Restaurant übernehmen. Dafür will er verstärkt regionale und saisonale Produkte einsetzen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Hackenberg hat seine Ausbildung - wie so viele Spitzenköche - im Hotel "Palace Berlin" an der Budapester Straße absolviert. Danach arbeitete er im "Duke" im damaligen Hotel "Ellington" an der Nürnberger Straße unter Küchenchef Florian Glauert, der heute neben anderen das "Heritage" am Gendarmenmarkt kulinarisch verantwortet. Hackenberg wechselte zum damaligen Zwei-Sterne-Koch Daniel Achilles ins "Reinstoff". Nach dessen Schließung wurde er Demichef de partie im "Pots" im Hotel "Ritz-Carlton", dann sous Chef im "Dae Mon" und im "Faelt" unter Sternekoch Björn Swanson, ehemals "Golvet". Danach fungierte er ebenfalls als Sous Chef im "Jardi d'Arta" auf Mallorca. Jetzt also wieder Berlin.

Hier will er das Fine Dining für die Gäste "alltagstauglich" machen. Dazu gehört auch eine moderate Preisgestaltung. „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung, das Le Faubourg in eine neue Ära führen zu können. Die Gäste sollen sich mit unserer Küche wohlfühlen – vor allem auch dank der moderaten Preise“, betont Hackenberg.

Die Karte wird übersichtlich gestaltet - mit je drei Vorspeisen, Zwischengängen und Hauptspeisen. So serviert er zum Beispiel Aal, Blumenkohl, Pflaume und Kaffee, Knurrhahn mit Bouillabaisse-Sud, Erbsen, geflämmter Aprikose und Sauce Rouille, eine Vichyssoise mit Liebstöckel Sorbet und Gegrillte Cœur de Bœuf Tomate mit Mandelsorbet, Lauch und geräucherten Mandeln.

Die Desserts kreiert Pâtissier Raphael Gasque. Für die Weinbegleitung sorgt Gastgeber Kai Müller.

"Le Faubourg", Augsburger Straße 41, 10789 Berlin, Montag bis Freitag, 12 bis 15 Uhr und Mittwoch bis Samstag, 18 bis 23 Uhr. Reservierung unter Tel. 80 09 99 77 00 oder per E- Mail an lefaubourg@dorint.com.