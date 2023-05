Glamour satt: So cool ist es im neuen „Papillon“

Im Bahn-Viadukt gegenüber vom Zoo hat ein neuer Place to be aufgemacht. Dinner, Drinks und Dance im „Papillon“. So ist es dort.

Blick in das neue "Papillon" am Hardenbergplatz.

Man muss schon etwas Insider sein, um das „Papillon“ zu finden. Der neue Mix aus Restaurant, Bar und Club liegt in den Bahnbögen am Hardenbergplatz, da, wo der Platz endet und die Überleitung zum Tiergarten beginnt. Drinnen geht es durch einen langen Gang, bevor sich der neue „Place to be“ in der City West öffnet. Das Interieur ist inspiriert vom New York der 1970er-Jahre, wirkt mit seinen Spiegeln und warmen Farben modern und dennoch gemütlich. Dafür sorgt auch das Lichtdesign, mit Lampen, die einst im Kulturhaus in Budapest hingen.

Das „Papillon“ bietet alles für einen exklusive Abende und Nächte: Vom Dinner im Restaurant weiter zur Bar (in der geraucht werden darf) und schließlich zum Tanzen bis zum Morgen. Eigene Tanzflächen gibt es nicht, die Gäste tanzen an oder auf den Tischen, so erzählt es Rike Brandts, die mit ihrem Mann Felix das „Papillon“ in den Räumen einer ehemaligen Autolackiererei eröffnet hat.

Das sind die Spezialitäten im neuen „Papillon“ am Hardenbergplatz

Alles setzt auf Glamour, auch die Küche, für die Nadav Kundel verantwortlich zeichnet, der Gerichte aus den Ländern rund ums Mittelmeer serviert, getoppt mit asiatischen Einflüssen. Fast alles davon ist bei einem Pressedinner sehr gelungen, so der Fish Crudo (21 Euro), roh marinierter Fisch mit Blutorangensoße, Kaffirlimettenöl und Kapernblättern. Die Strawberry Burrata (16 Euro) mit Erdbeer Soffritto, Basilikumöl und Macadamia-Biscotti bietet ein maximal gelungenes Spiel zwischen Süße, Säure und Schärfe. Ebenfalls ein Highlight ist das allgegenwärtige Beef Tartar (22 Euro) aus Filet Mignon, eingelegten Senfkörnern und Eigelbcreme mit seinen dominanten Kapernnoten, perfekter Textur, Cremigkeit und pikanter, ausbalancierter Säure. Luxuriös die Spicy Lobstser Tagliatelle (54 Euro) aus schwarzen Nudeln mit Hummerfleisch.

Auch der geröstete Spargel, Spring Salad und das Entrecôte überzeugen. Nur die Sole Meuniere (42 Euro) wirkte zu lange gebraten, sie war kross, aber machte auch einen etwas trockenen Eindruck. Soviel Luxus muss man sich natürlich erst einmal leisten können, vor allem, da Beilagen zusätzlich mit 6 bis 9 Euro zu Buche schlagen. Dafür bekommt man aber auch etwas geboten. Das „Papillon“ ist ein Erlebnis, das man sich gönnt und bietet alle Voraussetzungen für einen perfekten Abend.

Papillon, Hardenbergplatz 15, 10623 Berlin, Tel. 555792829, Mo - Sbd. 18 bis 2 Uhr, Bar Open End, papillon-berlin.com