Man braucht Glück, um im "Frühstück 3000" in Schöneberg einen Platz zu bekommen. Jetzt gibt es eine Alternative.

Berlin-Kreuzberg "Frühstück 3000" eröffnet zweites Restaurant in Berlin

Frühstück anzubieten, ist in Berlin immer noch ein Erfolgskonzept. Das zeigt auch das "Frühstück 3000", das im Oktober 2020 eröffnete und sieben Tage die Woche in der Bülowstraße in Schönebberg Frühstückskreationen anbietet. Die Jury der Berliner Meisterköche zeichnete es als "Berliner Szenerestaurant 2022" aus. Der Nachteil: Ohne Reservierung braucht man Grück, um einen Platz zu bekommen.

Jetzt kommt eine Alternative. Die drei Gründer Maximiliane Wetzel, Lukas Mann und Martin Pöller eröffnen ein zweites "Frühstück 3000", und zwar in Kreuzberg.

Ab Mitte Juni eröffnet das neue Angebot direkt gegenüber vom Jüdischen Museum, im Metropolenhaus Kreuzberg. Die Speisekarte soll mit der des originalen "Frühstück 3000" identisch sein, ebenso wie die Öffnungszeiten. Im Innenraum werden 70 Sitzplätze geboen, draußen 40.

Damit die Küchenqualität gleich bleibt, sollen die Mitarbeiter künftig rotieren, sodass jeder in beiden Restaurants arbeitet. Zusätzlich werden neue Mitarbeiter eingestellt, das Team soll auf 50 anwachsen.

Die Adresse des neuen "Frühstück 3000" lautet Makrgrafenstraße 88. Beide Restaurants werden montags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Reservierungen können online unter https://fruehstueck3000.com sowie telefonisch unter Tel. 436 666 59 und via E-Mail an info@fruehstueck3000.com getätigt werden.