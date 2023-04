"Vier-Hände-Dinner" im "Heritage" am Gendarmenmarkt

Ein besonderes Event bietet das Restaurant "Heritage" am Gendarmenmarkt im Mai. Dann reisen Küchenchef Frederik Grieb und Gastgeber Matthias Brandweiner aus der "Hafenküche" an der Rummelsburger Buch an den Gendarmenmarkt, um dort mit dem Kulinarischen Direktor Florian Glauert und Katharina Bambach Soulfood zu servieren. Von 13 bis 17 Uhr gibt es ein sogenanntes Flying Buffet, Weine und lässige Atmosphäre auf der Terrasse und im Restaurant.

Grieb und Glauert wollen an diesem Nachmittag "neue Lässigkeit und kreative Küche" vereinen. Grieb war einst Sous-Chef von Drei-Sterne-Koch dieter Müller auf der "MS Europa" und Küchenchef im Restaurant "Pots" im "Ritz-Carlton" am Potsdamer Platz. Glauert leitete einst die Küche im Restaurant "Duke" im "Ellington Hotel" an der Nürnberger Straße, bevor dieses seine Türen schloss. Im "Heritage" verbindet er Tradition und Moderne in seinen Gerichten.

Brandweiner und Bambach sind ebenfalls keine Unbekannten, Brandweiner wurde 2019 als Berliner Gastgeber des Jahres ausgezeichnet, Bambach 2021 von der Jury der Berliner Meisterköche als Restaurantleiterin des Jahres.

Das Ticket kostet 148 Euro inklusive Speisen und Getränke. Hier geht es zur Reservierung.