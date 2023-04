Vegetarischer Frühling im „Sticks’n’Sushi“

Blick in das Restaurant "Sticks 'n' Sushi" in der Potsdamer Straße in Berlin.

Die drei Berliner High-End-Sushi-Restaurants von „Sticks’n’Sushi“ setzten auf der neuen Speisekarte bereits noch stärker auf vegetarische Gerichte. Mit den aktuellen „Spring Specials“ setzt sich der Trend fort, denn sie bestehen ausschließlich aus pflanzlichen Saison-Lieblingen. In den Restaurants in der Potsdamer Straße 85, an der Kantstraße 152 und an der Torstraße 171 bekommt die italienische Vorspeise Eringi Carpaccio eine japanisch inspirierte Variante: hauchdünne Scheiben von Kräuter-Seitlingen werden mit knuspriger Süßkartoffel, Schnittlauch und einer Marinade aus Miso, Shiso, Trüffel-Öl und Ponzu-Sauce inszeniert.

Das „Yasai Temaki Set“ besteht aus drei handgerollten Sushi mit Kräutern und Gemüse. Und auf die Sticks kommen Kartoffel, Rote Bete, Lupine und gelbe Erbsen. Das Angebot ist bis zum 14. Mai erhältlich. Weitere Informationen auf der Website von „Sticks’n’Sushi“.