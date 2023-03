Daniel Achilles wird Küchenchef im Einstein Unter den Linden

Von Neukölln nach Mitte: Der einstige Zweisternekoch wechselt vom Eins44 zum Einstein. Was er vorhat.

Daniel Achilles, vielen Gourmets in der Hauptstadt noch vom "reinstoff" bekannt, wechselt von Neukölln nach Mitte. Wie jetzt bekannt wird, verlässt der einstige Zweisternekoch das "eins44" von Jonathan Kartenberg in Neukölln und startet als Küchenchef im Einstein Unter den Linden.

Achilles hatte bis 2018 das "Reinstoff", das nach zehn Jahren Betrieb auf eigenen Wunsch hin schloss. Nach einer Auszeit war Achilles in das "eins44" gewechselt. Der 46-Jährige will jetzt seine 30-jährige Kocherfahrung in das "Einstein" einbringen.

„Ich habe 1995 meine Ausbildung beendet und seitdem ausschließlich in der gehobenen Gastronomie mit reiner Abendkarte gearbeitet. Im EINSTEIN Unter den Linden habe ich nun dank eines langjährig eingespielten Teams die Möglichkeit, ein sowohl etabliertes als auch profitables Restaurant mit meinen Ideen zu bereichern und damit auch noch einmal andere Gäste anzusprechen. Ich sehe meine Aufgabe darin, die Tradition des EINSTEIN Unter den Linden zu wahren und gleichzeitig neue Akzente zu setzen. Darauf freue ich mich sehr", so Achilles.

Achilles soll die Küche des Einstein nicht umkrempeln, sondern ergänzen. Denn die leeichte, vegetabile und moderne Küche, war bislang nicht gerade in dem Restaurant Unter den Linden zu finden. Deshalb habe der Geschäftsführende Gesellschafter Martin Pelz seinen Wunschkandidaten Achilles geholt, heißt es laut Mitteilung, um die Küche um diese Facette zu ergänzen.

Käsespätzle und Wiener Schnitzel soll es weiter im "Einstein" geben

„Mit unserer deutsch-österreichischen Küche begeistern wir seit 27 Jahren Gäste aus aller Welt. Unsere Klassiker-Karte mit Wiener Schnitzel, Saftgulasch und Käsespätzle wird es daher natürlich auch weiterhin bei uns geben. Gleichzeitig möchten wir ein modernes Menü anbieten und auf die Bedürfnisse all jener eingehen, die gerne auf Fleisch verzichten und generell etwas leichter essen möchten", so Pelz.

Achilles soll die Karte um neue, vor allem vegetarische Gerichte ergänzen und ein saisonal wechselndes Menü erarbeiten.

Einstein Unter den Linden, Unter den Linden 42 in Mitte, geöffnet Mo. bis Fr., 10 bis 22 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr. Reservierungen online.