Neuer Küchenchef für die Berliner Titanic-Hotels

René Bütefisch ist neue Head of Culinary der Titanic Hotels in Berlin.

Die vier Titanic Hotels in Berlin bekommen einen neuen Küchendirektor. Als Head of Culinary zeichnet künftig René Bütefisch verantwortlich, der zuvor auch im Estrel Hotel und Schloss Britz-Estrel in Berlin gearbeitet hat und über eine langährige Erfahrung im Bereich der Restaurant-Leitung verfügt.

Bütefisch wird für alle Restaurants der Titanic Hotels Berlin verantwortlich sind, wobei ihm seine langjährige Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Banketts und Caterings helfen soll.

Zuvor war er auch Küchenchef in Restaurants wie den Cölln's Austernstuben in Hamburg, das einen Michelin-Stern erhielt und dem Restaurant Jena Paradies in Hamburg, das der Gault & Millau mit 13 Punkten bewertete.