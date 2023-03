Das neue Trio in Mitte: Vorliebe fürs Bodenständige

Zwischen Volksbühne und Alexanderplatz eröffnet eine neue Gastwirtschaft, das Trio. Eva Alken, Clemens Roesch und Vadim Otto Ursus haben bereits gemeinsam in dem Restaurant otto von Ursus in Prenzlauer Berg gearbeitet und wollen jetzt einen „alltäglichen Ort“ für die Nachbarschaft erschaffen. An der Theke gibt es Kleinigkeiten aus der Küche und Bier vom Fass, an den Tischen und Bänken wird eine kulinarisch bodenständige Küche serviert. Dabei kommen Vegetarier mit Alp-Linseneintopf, Handkäs und Senfeiern ebenso auf ihre Kosten wie Fleischliebhaber, beispielsweise mit Backhendl, Szegediner Wildgulasch, Beuschel und Forelle Müllerin. Es gehe um Respekt vor Gerichten, sagt Vadim Otto Ursus.

„Trio“, Linienstraße 13, Mitte, vorläufige Öffnungszeiten Fr.-Mo., ab 18 Uhr. Informationen: www.trioberlin.net