Das True Italian Food Festival kehrt zurück

Gute Nachricht für alle Freunde der italienischen Küche: Das beliebte True Italian Food Festival kehrt in diesem Jahr nach Berlin zurück. Vom 29. März bis zum 1. April, 72 Stunden lang. Unter den angebotenen Köstlichkeiten sind sizilianische Arancini mit Porchetta, gebackener Tomino aus dem Piemont, neapolitanische Impepata di Cozze (Miesmuscheln), venezianische Sarde in Saor oder auch apulische Focaccia mit Stracciatella aus Andria. Insgesamt 41 Gerichte werden während des Festivals serviert, als „Aperitivo-Tour“. Das Festival findet zeitgleich in 41 Restaurants statt. In jedem Lokal gibt es eine regionale Spezialität zusammen mit einem Getränk und einer Praline zu verkosten – für jeweils 9 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter „72 hrs True Italian Food Festival 2023“ im Netz: berlinomagazine.com.