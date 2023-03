Hier gibt es die besten Menüs für die Osterfeiertage

Sie sorgen in der Osteria Ballarò für italienisches Ambiente: Chef Giovanni Spartano und Frau Rosella.

Der Ostersonntag fällt dieses Jahr auf den 9. April – relativ spät, aber so besteht die Chance auf Frühlingswetter zum Festmenü. Festzustellen ist, dass sich die Preise von Speisen und Getränken im Vergleich zum vergangenen Jahr spürbar erhöht haben. Das wird mit den gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Löhne gerechtfertigt. Viele Gastronomen wie etwa die Laggner-Gruppe, Szene-Restaurants wie The Grand oder NoName verzichten auf explizite Oster-Menüs, weisen im April aber Gerichte aus, die durchaus zu einem Feiertagsbesuch animieren können. Wir haben einige Tipps für die Feiertage zusammengestellt.

Die Osteria Maria bietet nur am Ostersonntag (14–18 Uhr) ein 5-Gang-Menü inklusive Getränke an mit Antipasti, Pasta, sardischem Lammgericht und Dolci. Für 69 Euro gibt es dazu Rosé Frizzante, Wein, Bier, Wasser, Softgetränk, Grappa und Espresso.

Leydenallee 79, Steglitz, Tel.: 0172-300 00 80, osteriamaria.de

Ebenfalls nur am Ostersonntag bittet das Charlotte und Fritz im The Regent Hotel am Gendarmenmarkt im Rahmen des Sunday Lunch für ein österliches Menü zu Tisch. Küchenchef Daniel Müller und sein Team kredenzen einen großen Salat mit Frühlingskräutern. Als Zwischengang gibt es eine gehaltvolle Hühnerbrühe mit Flädle und gezupftem Maishähnchen. Wahlweise Lammkarree mit grünem Spargel und Zitronenpfefferkartoffeln, Bachforelle mit Kartoffelpüree und Spinat oder als vegetarische Variante hausgemachte Gnocchi mit Bärlauch und Kresse sind die Hauptgänge. Zum süßen Schluss wird lauwarmer Rübli­kuchen mit Zitronensorbet kombiniert. Ostersonntag zwischen 12 und 15 Uhr, Preis 89 Euro, inklusive Kaffeespezialität oder Heißgetränk nach Wahl.

Charlottenstraße, Mitte, Tel.: 203 36 363, www.charlotteundfritz.de

Das Restaurant Wilhelm im Humboldt Forum bietet Ostersonntag von 12–15 und 18–22 Uhr zwei Menüs an, je einmal mit Fleisch, einmal vegetarisch. Gestartet wird mit einem Borschtsch, einmal verfeinert mit geräuchertem Fisch. Gleich ist die bretonische Artischocke mit Salzzitrone, Tahini und frittierten Kapern und das Dessert Fondant au Chocolat. Der Hauptgang für Fleischesser besteht aus Limousin-Lamm mit Auberginen-Auflauf, Kräuter-Gnocchi und Lammjus. Der fleischlose Hauptgang: Morchel-Rahm an Wirsingragout mit Pilz-Serviettenknödel. Das fleischhaltige Ostermenü kostet 79 Euro für vier Gänge, 62 Euro für drei. Vegetarisch werden vier Gänge für 69 Euro, drei für 56 Euro angeboten.

Schlossplatz 1, Mitte, Tel.: 318 73 24 340, www.humboldtforum.org

Einige Restaurants offerieren spezielle Menüs, die von Gründonnerstag bis Ostermontag angeboten werden. Ein so aromatisches wie vegetarisches Ostermenü bietet die Gemüseküche des Schöneberger Bonvivant Cocktailbistro. Los geht es mit einem Drink aus Karotte, weißer Schokolade und Haselnusslikör. Es folgt der Gang Kohlrabi mit Tanne, Holunder und Schwarzem Apfel. Weiter geht es mit Sellerie, Holzkohlebutter, Weizengras und Belper Knolle. Dritter Hauptgang ist Spargel mit Nussbutter, Grünkohl mit Eigelb, Belugalinsen und Beurre Blanc. Zwei Dessertgänge schließen das Menü ab: Rhabarber an Kirschblättern, Kirschblüte und Büffelmilch sowie Pastinake mit Kiefernzapfen, Robinienblüte und weißer Schokolade. Zum Kaffee werden Petits Fours gereicht. Preis: 95 Euro pro Person – inklusive Welcome Drink, Wasser und Kaffee. Für 53 Euro gibt es das alkoholhaltige oder alkoholfreie Drink-Pairing dazu.

Goltzstraße 32 , Schöneberg, Tel.: 0176-617 22 602, bonvivant.berlin

Erster Gang des Ostermenüs in der Osteria Ballaró: Pulpo-Carpaccio mit sizilianischem Olivenöl.

Foto: Franz Michael Rohm

Ausgezeichnete und sizilianisch inspirierte Nachbarschaftsgastronomie bieten Giovanni Spartano, Ehefrau Rosella (ehemals Vale un Peccato) und Marco Selvagio (ehemals Amici Amici) in der neu eröffneten Osteria Ballarò. Das Ostermenü von Gründonnerstag bis Ostermontag ab 16 Uhr beinhaltet hauchdünn geschnittenes Pulpo-Carpaccio mit fantastischem Olivenöl aus Familienproduktion und Kartoffeln. Als Pastagang bringt Giovanni hausgemachte Tortelloni mit Trüffel-Ricotta-Füllung zu Tisch. Hauptgang ist eine zarte Milchlamm-Roulade mit Bohnen und Kartoffeln. Als Dessert wird die sizilianische Dolce-Spezialität Canoli Aperto serviert. Für das Vier-Gang-Menü werden 52 Euro berechnet.

Friedbergstraße 22, Charlottenburg, Tel.: 300 07 963, osteria-ballaro.berlin

Im sehr stilvoll eingerichteten Fischer & Lustig im Nikolaiviertel serviert Küchenchef Olaf Böhlke zum Osterfest Fine-Fish-Dining: knuspriges Zanderfilet auf gegrilltem Spargel und Feldsalat mit Speck, danach Bachforelle am Weidenspieß gebacken mit Kartoffel-Frühlingslauch und gesalzene Erdbeermarmelade. Zum Nachtisch gibt es zartes Zitronentörtchen auf Erdbeerragout. Preis für die drei Gänge: 36 Euro.

Poststraße 26, Nikolaiviertel, Tel. 568 29 990, fischerundlustig.de

Feine Französische Küche im Le Pastis.

Foto: Franz Michael Rohm

Wer die feine französische Küche zu schätzen weiß, ist im Pastis am Rüdesheimer Platz genau richtig. Chefkoch Vincent Garcia bereitet hier mit seinem Team ein österliches Menü à la francaise vor: Auf ein Amuse Bouche folgt eine Tomaten-Consommé mit gebratenen Jakobsmuscheln. Beim anschließenden Hauptgang kann gewählt werden zwischen Filet vom Weißen Heilbutt an Muschel-Safran-Soße mit Frühlingsgemüse und korsischen Nudeln oder geschmorter Lammhaxe Provencal mit Parmesan-Polenta, Zuckerschoten und glacierten Karotten. Als Dessert erwartet die Gäste eine Überraschung von Patissier Christophe Malinge. Preis: 55 Euro.

Rüdesheimer Straße 9, Wilmersdorf, Tel.: 810 55 769, www.restaurant-pastis.de