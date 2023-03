Sushi und Champagner im "Vox"

Sushi geht immer, die schier endlose Zahl an japanischen oder japanisch angehauchten Sushi-Läden in Berlin beweist das. Und Champagner ist mindestens ebenso beliebt.

Das "Vox" im "Grand Hyatt" am Marlene-Dietrich-Platz in Mitte kombiniert diese beiden Klassiker am 17. März wieder, denn die Veranstaltung hat in dem Haus bereits Tradition und wird in unregelmäßigen Abständen zelebriert, das nächste Mal wieder am 17. März von 18 bis 22.30 Uhr.

Die Gästen können dabei den Sushi-Meistern im "Vox" bei der Arbeit zuschauen und sich - falls gewünscht - auch Tricks für zu Hause abschauen. Auch Veganer sind willkommen, es wird fischlose Varianten geben.

Dazu serviert wird Champagner, der laut Veranstalter hervorragend zu der japanischen Küche passe und mit seinen Fruchtaromen ein perfektes Pairing abgebe.

Sushi und Champagner, 17. März 2023, 18 bis 22.30 Uhr, 149 Euro pro Person. Reservierungen: Tel 25 53 15 66 oder per Mail unter vox.berlin@hyatt.com.