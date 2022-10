"Schwarze Heidi" öffnet wieder die Fonduehütte

Die Hüttensaison in Berlin ist eröffnet. Das Schweizer Restaurant "Schwarze Heidi" hat auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße wieder die Fonduehütte geöffnet.

Geboten werden "Hüttenfeeling", Käsefondue und Schweizer Weine sowie "allerlei kultige Kuriositäten". Gastgeberin Jeniffer Mulinde-Schmidt will damit Schweizer Lebensgefühl in die Hauptstadt bringen. Die Fonduehütte ist inzwischen selbst in der Schweiz bekannt.

„Mir geht das Herz auf, wenn ich all die Berlinerinnen und Berliner sehe, wie sie die Schweizer Tradition und Lebenslust mit uns feiern und genießen. Die Fonduehütte ist für mich Ausdruck meiner Heimat. Mit ihr kann ich das nahbare und authentische Lebensgefühl, die helvetische Unbeschwertheit teilen und so Farbe und Frohmut in das im Winter oft so graue Berlin bringen“, so Gastgeberin Jeniffer Mulinde-Schmid.

Weihnachtsfeiern, Familienabend oder romantische Dates, alles ist möglich.

Die Schweizer Gastronomin führt zudem das Restaurant "Schwarze Heidi" in Kreuzberg mit Schweizer Spezialitäten. Demnächst soll es zudem eine Bar namens "Black Wedding" geben, die ebenfalls schweizerisch ausgerichtet sein soll.

Schwarze Heidi Fonduehütte auf dem RAW-Gelände, Revaler Straße, 10245 Berlin. Geöffnet im Oktober und November mittwochs bis samstags je 18 bis 23 Uhr. Um Reservierung wird gebeten.