Beim Sunday Special im "The Cord" wird's wild

Foto: The Cord

Das Team des "The Cord" auf dem Euref-Campus: Restaurantleiter Olaf Rode, Gastronomischer Leiter Thomas Kammeier und Küchenchef Florian Peters.

Thomas Kammeier und Florian Peters laden zu Wildgerichten in das "The Cord" in Schöneberg.