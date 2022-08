Mit dem Picknickkorb Berlin erkunden

Im Sommer bietet die Brasserie "Ganymed" Berliner und Touristen ein besonderes Angebot. Das Restaurant am Schiffbauerdamm in Mitte stelt Picknickkörbe zusammen, mit denen man die Stadt erkunden kann. Ob im Alten Lustgarten, auf der Wiese im Monbijou-Park oder Tiergarten, Picknick, wo man möchte.

Der Korb enthälte Spezialitäten wie Käse und Wurst, Kräuterquark, eingelegtes Gemüse, Croissants, Mousse au Chocolat im Glas und Baguette mit französischer Butter. Dazu gibt es eine Flasche gekühlten Patriarche de Bourgogne. „Wir haben in den letzten beiden Jahren das Spazierengehen neu für uns entdeckt“, erklärt Michael Pankow die Idee hinter dem To-Go-Konzept, „und so viele einladende Ecken gefunden, an denen man gern länger verweilen würde, wenn man ein paar Kleinigkeiten dabei hätte.

Der Inhalt des Picknickkorbs:

1 Flasche gekühlter Patriarche de Bourgogne (Weißwein)

2 kleine Mineralwasser sprudelnd

Antipasti, französische Käse und Wurst, Kräuterquark und süß-sauer eingelegtes Gemüse für zwei

2 Croissants + Marmelade

2 Schokoladenmousse im Glas

Baguette + Butter

Der Korb kostet 80 Euro und kann bestellt werden unter https://shop.ganymed-brechts.de/collections/ganymed-to-go. Für den Korb wird ein Pfand von 30 Euro erhoben. Für 95 Euro kann der Korb nach dem Picknick behalten werden.

Abholung im Restaurant

täglich 12-16 Uhr in der Ganymed Brasserie

individuelle Absprachen zur Lieferung per Kurier / Taxi sind möglich (auf eigene Kosten)

Rückfragen zur Bestellung

Tel. 030 – 28599046 oder per Mail an Nicole Bathe nicole.bathe@ganymed-brasserie.de